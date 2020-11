Fundação de Cultura divulga contemplados de mais sete editais da Lei Aldir Blanc - (Foto: Reprodução/Governo do MS)

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) publicou hoje (12) no Diário Oficial do Estado (DOE), o resultado de mais sete editais do Prêmio Aldir Blanc, que contemplará diversos segmentos culturais.

O objetivo é a premiação de propostas que contenham produtos culturais aptos a manter a Cultura de Mato Grosso do Sul viva e em circulação, sejam aqueles já produzidos antes ou durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia mundial pelo SARS-CoV-2 (novo coronavírus) ou propostas de produtos culturais que possam ser produzidos no período permitido pela Lei Federal n. º 14.017/2020.

As propostas inscritas que foram selecionadas são referentes aos seguintes editais: “Prêmio Leia MS”; “Prêmio Arte da Graxa”; “Prêmio Música de Cada Dia”; “Prêmio Paulo Vitor Perez de Circo de Mato Grosso do Sul"; "Prêmio Edson Profeta de Teatro de MS"; “Prêmio Arara Azul de Artes Visuais no MS”, “Prêmio Sul-Mato-Grossense de Dança”.

As pessoas físicas ou jurídicas, seja na condição de interessado principal (proponente), membro do grupo/banda ou coletivo ou ainda compondo equipe técnica, puderam participar de até 3 (três) editais, chamamentos ou outros instrumentos lançados dentro do PAECult, instituído pelo artigo 1º do Decreto Estadual n. º 15.523/2020, mas só poderão ser premiados, remunerados ou receberem quaisquer tipos de pagamento, premiação ou remuneração por um único edital, chamamento ou outro instrumento.

Para conferir as propostas selecionadas, basta clicar aqui. O prazo para interposição de recursos é de 13 a 19 de novembro.