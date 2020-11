Fórum de Turismo LGBT em MS reforça seu posicionamento e participa de mais um evento nesta semana

Turismo - (Fotos: VisitMS)

Durante esta semana, de 23 a 27 de novembro, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FundturMS) participa do Fórum de Turismo LGBT do Brasil que, originalmente estava agendado para acontecer presencialmente em 9 de junho, acontece em de forma online devido à pandemia de covid-19.

O diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling, reforça que o turismo do estado vem trabalhando para atender de forma qualificada o segmento LGBT. “É importante frisar que temos trabalhado há quase dois anos para bem atender esse público e buscamos especialistas para aprender, conhecer o mercado e só depois agir. O trade recebeu muito positivamente esse trabalho, prova disso foram as salas lotadas no workshop realizado no início do ano em Bonito e que recebeu profissionais de várias partes do estado”.

Mato Grosso do Sul promoveu também uma votação online entre trade turístico e população do estado, que elegeu a marca da comunicação desse segmento. A logomarca escolhida, disponibilizada para download no site www.visitms.com.br, poderá ser usada em todos os estabelecimentos e materiais gráficos ou digitais voltados a esse público para sinalizar que a diversidade é bem-vinda.

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo LGBT representa 10% do volume do turismo mundial, sendo responsável por 15% de todo valor movimentado no setor. O Brasil é o segundo maior mercado LGBT no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos.

Programação

A programação digital será dividida em cinco blocos de com dois temas. Os 30 minutos iniciais serão dedicados a um painel com dois convidados e os 30 finais darão espaço a apresentações curtas focadas no assunto do dia. O conteúdo veiculado será gravado em HD e disponibilizado nas redes sociais da Revista ViaG e Brasilturis Jornal.

Karla Cavalcanti, gerente de Mercado da FundturMS, apresenta o ‘Workshop Mato Grosso do Sul’ nesta segunda-feira (23.11). “O Fórum de Turismo LGBT é um espaço de referência para o segmento e participar do evento é muito importante para o posicionamento do Mato Grosso do Sul junto a este público. Viemos apresentar as experiências que um dos melhores destinos de natureza do país tem a oferecer e mostrar como estamos nos preparando para proporcionar as melhores memórias de viagem para o público LGBT”, ressalta.