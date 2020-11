'Foi maravilhoso', diz Alessandra Scatena ao relembrar trabalho com Gugu Liberato

Alessandra Scatena falou sobre o período em que trabalhou no Domingo Legal, ao lado do Gugu Liberato, como assistente de palco entre os anos 1990 e 2000 e relembrou, nesta terça-feira, 17, com carinho do apresentador. "Foi maravilhoso. Ele era uma pessoa muito correta e honesta. Eu perguntava alguma coisa, ele sempre me dava a opinião dele e se fosse preciso também puxava minha orelha. Tivemos uma relação de muita cumplicidade", disse ela em entrevista ao programa Luciana By Night.

A apresentadora também recordou o momento que percebeu que tinha se tornado uma pessoa conhecida pelo grande público. "Uma vez fui passear em uma feira de malhas no interior de São Paulo e começou uma aglomeração por minha causa. Eu não tinha noção disso porque saía um pouco da minha realidade, mas sempre tentei manter meus pés no chão", afirmou.

Alessandra Scatena também fez questão de reviver as memórias felizes que viveu com seu marido falecido Rogério Gherbali, nos últimos 23 anos, com quem teve dois filhos: Enrico, 16, e Stefano, 9. "Eu uso a minha aliança e a aliança dele, Deus me deu ele de presente e um legado que são meus filhos (...) Sempre confiei muito nele", disse ela. Rogério morreu no dia 30 de julho deste ano, aos 56 anos, vítima de covid-19.