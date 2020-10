Final de semana tem show na Concha Acústica da Capital

No local será obrigatório o uso de máscaras - ( Foto: Divulgação/ Instagram @fundacaodeculturams)

Em comemoração aos 43 anos de MS, o fim de semana promete ser animado na Capital, mais semelhante ao “antigo normal”. Para o domingo (11) está marcado a apresentação do show da banda “Chalana de Prata” na Concha Acústica Helena Meirelles.

O evento também terá a participação especial de Geraldo Espíndola. A apresentação começa às 19h:00 e a entrada é gratuita.

No local será obrigatório o uso de máscaras, e a arquibancada terá espaços demarcados, com distância de 1,5 metro entre as pessoas, permitindo que casais se sentem juntos.