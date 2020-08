Fernando E Sorocaba farão live na Cidade das Flores, em Holambra

Fernando E Sorocaba - (Foto: Reprodução)

Após a flexibilização do isolamento social em decorrência do novo coronavírus, alguns cantores e bandas estão mantendo o ritmo de lives, porém, buscando inovação. E essa é a proposta da próxima transmissão ao vivo, pela internet, de Fernando e Sorocaba.

A dupla vai cantar em um campo de girassóis no próximo domingo, 23, a partir das 16h30.

A live musical, intitulada Onde o Sol se Esconde, será exibida no canal dos sertanejos no YouTube, diretamente da Cidade das Flores, em Holambra, no interior de São Paulo. A ideia é trazer um repertório com as principais canções deles.

Como sempre, a dupla fará uma live para arrecadar recursos para o Hospital do Câncer de Barretos, também no interior paulista.