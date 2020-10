FCMS lança mais seis editais da Aldir Blanc no valor de R$ 1,4 milhão

Edital - (Foto: Governo do Estado de MS)

Os seis editais publicados nesta quinta-feira (22), pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), contemplam os segmentos culturais de Artes Visuais, Artesanato e Audiovisual, totalizam R$ 1.410.000,00 da Lei federal n 14.017/20, a Lei Aldir Blanc. O montante faz parte dos R$ 4.100.000,00 disponibilizados para atender o Art.º2, inciso III, que dispõe sobre a realização de ações emergenciais destinadas ao setor cultural, enquanto perdurar o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19.

As inscrições desses seis editais começam a partir das 08 horas de hoje (22 de outubro) e vão até às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de outubro de 2020, horários de Mato Grosso do Sul.

“Prêmio Sul-mato-grossense de Audiovisual Abboud Lahdo – Lei Aldir Blanc”

Da área de Audiovisual, este edital selecionará 39 produtos culturais que incentivem a cadeia produtiva de curtas metragens e fortaleçam o setor no Estado. Com valor total de R$ 285.000,00, serão premiadas as categorias:

a) Roteiro: 10 roteiros para curta-metragem com R$ 5.000,00 cada e dez argumentos para curta-metragem com R$3.000,00 cada;

b) Finalização: 10 prêmios no valor de R$10.000,00 cada;

c) Produção: R$ 10.000,00 para 10 curtas-metragens e R$ 10.000,00 para 10 videoclipes.

As inscrições deverão ser feitas no link: http://bit.ly/premioabudladho

“Prêmio Paulo Vitor Perez de Circo de Mato Grosso do Sul – Lei Aldir Blanc"

Com total de R$ 250.000,00, este edital premiará 26 vídeos com apresentação e/ou produção artística circense produzidos por artistas, grupos, trupes ou coletivos circenses. Confira as categorias, vagas e prêmios:

I- Espetáculos de Circo

Registro de espetáculo de circo não inédito em vídeo, com duração mínima de 30 minutos.

Valor do prêmio: R$ 8.000,00.

Vagas: 06 premiados.

II- Números Circenses

Vídeo de número circense convencional e/ou com uso de tecnologia – gravação e edição, com duração entre três e 10 minutos.

Valor do prêmio: R$2.630,00.

Vagas: 14 premiados.

III- Reconhecimento Histórico Artista de Circo no MS

Vídeo simples narrativo e de registro com duração mínima de cinco minutos do artista sobre sua trajetória

Valor do prêmio: R$5.060,00.

Vagas: 03 premiados.

IV- Reconhecimento Histórico Lonas de Circo no MS

Vídeo simples narrativo e de registro com duração mínima de cinco minutos do artista sobre características históricas e trajetória do Circo de Lona.

Valor do prêmio: R$ 30.000,00.

Vagas: 05 premiados.

Para se inscrever acesse o endereço eletrônico https://forms.gle/Xeg9H7b9KyCNgBNF8

“Prêmio de Incentivo à Capacitação e Pesquisa em Audiovisual – Lei Aldir Blanc”

Com propostas que objetivam a transmissão de saber e produção de conteúdo documental do segmento, este edital de R$ 165.000,00, selecionará 53 produtos culturais, da seguinte forma:

a) Capacitação: 50 selecionados com R$3.000,00 para cada;

b) Pesquisas ou Produções de Conteúdo Documental: três selecionados com R$5.000,00 para cada.

A inscrição deve ser feita no: https://forms.gle/zqehhnB6WQAfxNW78

“Prêmio Edson Profeta Teatro Mato Grosso do Sul – Lei Aldir Blanc”

Com R$ 350 mil e até 78 vagas, este edital premiará vídeos com apresentação e/ou produção artística teatral, produzidos por artistas, grupos ou coletivos teatrais.

I- Espetáculos de Teatro

Registro de espetáculo de teatro não inédito em vídeo, com duração mínima de 30 minutos, que tenham sido produzidos entre os anos de 2016 à 2020.

Valor do prêmio: R$8.000,00.

Vagas: 20 premiados.

II- Cenas Curtas

Vídeo de cenas curtas ou esquetes convencionais

e/ou com uso de tecnologia – gravação e edição, com duração entre três e 10 minutos.

Valor do prêmio: R$3.000,00.

Vagas: 40 premiados.

III- Dramaturgia

Premiação de 10 textos teatrais inéditos ou não (desde que não premiado), categoria “Teatro Adulto” ou “Teatro para Infância e Juventude”.

Valor do prêmio: R$ 3.000,00.

Vagas: 10 premiados.

IV- Reconhecimento Histórico Artista de Teatro no MS

Vídeo simples narrativo e de registro com duração mínima de cinco minutos do artista falando sobre sua trajetória artística.

Valor do prêmio: R$5.000,00.

Vagas: 08 premiados.

As inscrições devem ser feitas no seguinte endereço eletrônico: https://forms.gle/zqvq5etb9CYuuEpE8

“Prêmio Vitrine Virtual do Design e Moda de Mato Grosso do Sul – Lei Aldir Blanc”

Com total de R$ 206.000,00, este edital tem a finalidade de premiar 20 agentes (estilistas/designers/figurinistas) para a produção de um catálogo virtual, com R$ 10.300,00 para cada.

As categorias são: estilista/figurinista por agente criador com temática livre, sobreposições, e uso de texturas e cores (10 croquis) e design, por agente criador com temática livre, sobreposições, e uso de texturas, cores e etc. (20 croquis)

Faça sua inscrição no https://forms.gle/Y8YYDowNdCEQN8fQ6

“Prêmio Cultura e Artesanato – Lei Aldir Blanc”

No valor de R$ 154.000,00, este edital selecionará até 154 artesãos sul-mato-grossenses por sua produção artesanal de referência cultural, premiando-os com R$ 1.000 (mil reais) cada.

I – 1 (uma) peça artesanal, integralmente produzida pelo artesão inscrito no processo seletivo, que passará a fazer parte do acervo da FCMS.

II – A peça inscrita deve ser classificada como artesanato e, portanto, deve conter referência cultural sul-mato-grossense conforme a base conceitual do artesanato brasileiro, especialmente o disposto no capítulo IV da Portaria 1.007 – SEI de 11/06/2018, publicada na edição 147 do Diário Oficial da União em 01/08/2018, Seção 1, Página 34.

III. Recomenda-se que as obras inscritas não ultrapassem 50 cm de altura e/ou 20 cm de diâmetro. Recomenda-se, também, que cada peça não pese mais de 2kg. As inscrições para este edital devem ser feitas no link: https://forms.gle/i2GAXo5ADYyf1zoc7

Para acessar esses editais, clique aqui.