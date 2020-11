Família de Tom Veiga cria conta no Instagram para homenagear ator

O ator Tom Veiga foi homenageado pela família na sexta-feira, 27, com a criação de um perfil no Instagram que tem publicado diversas memórias sobre o artista. Mais conhecido por interpretar o Louro José no Mais Você, Veiga morreu no dia 1º de novembro, em decorrência de um AVC.

"Perfil criado pela família de Tom Veiga, para homenagear o grande homem, pai, irmão, tio, amigo e profissional. Você foi e sempre será... o cara!", diz o texto de descrição da conta. A primeira publicação mostra uma foto do ator em Arraial do Cabo, um registro feito em 2018.

As publicações usam a hashtag "Tom vive em nós", e mostram o ator junto com a família. Veiga foi casado com Alessandra Veiga, e os dois tiveram dois filhos, Alissa e Adrian. Segundo Alessandra, que vive nos Estados Unidos, os dois estavam separados mas planejavam reatar o casamento.

A conta já possui mais de 5 mil seguidores, e também possui registros de Tom Veiga ao lado de diversos artistas, como a atriz Fabiana Karla, o lutador Anderson Silva e o cantor Luan Santana.

Veiga interpretou o Louro José por mais de 20 anos, e ficou conhecido como o fiel companheiro da apresentadora Ana Maria Braga. Após o anúncio de sua morte, o ator recebeu diversas homenagens nas redes sociais, confira.