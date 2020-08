Família de Cauan desmente pedidos de dinheiro para tratamento

A dupla sertaneja Cleber e Cauan - (Foto: YouTube / @Cleber e Cauan)

A família do cantor Cauan, da dupla Cleber & Cauan, que está internado na UTI de um hospital após ser diagnosticado com covid-19 e ter cerca de 70% de seus pulmões comprometidos, divulgou um comunicado ressaltando que não estão solicitando doações para custear o tratamento do sertanejo.

Segundo publicação no Instagram da dupla, há publicações falsas solicitando dinheiro. O "pedido de auxílio não partiu da família nem do escritório que administra a carreira artística do cantor", ressalta.

Em seguida, conclui: "Dessa forma, alertamos ser inverídica a notícia de que há necessidade de colaboração financeira no momento".

De acordo com a atualização mais recente do estado de saúde, o sertanejo está com um "quadro grave, mas estável no momento. Mantém-se em oxigenioterapia contínua. Os exames laboratoriais mostraram piora, porém, clinicamente ele está um pouco melhor".