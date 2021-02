Fábio Porchat e Dani Calabresa postam fotos de férias no Caribe

Fábio Porchat, Dani Calabresa com casal de amigos no Caribe - Foto: Reprodução/Internet

Os apresentadores Fábio Porchat e Dani Calabresa tiraram férias juntos e estão em Punta Cana, na República Dominicana. Os humoristas estão postando fotos na paradisíaca paisagem do Caribe com os respectivos pares, a produtora de cinema Nataly Mega e o empresário Richard Neuman, deixando seus seguidores com vontade de curtir o verão.

Os amigos esbanjam nas imagens e brincam nas legendas. "Calabresa e Mussarela de Búfala", brincou Porchat em selfie com a amiga de longa data dentro do mar azul. A apresentadora do GNT respondeu no post: "Te amo, bestão".

Dani postou uma foto com Richard Neuman nas águas transparentes e escreveu: "Casal que sereia junto. Te amo".

Porchat tem postado fotos de viagens desde o final de dezembro, com atividades radicais como rafting e bungee jump na Costa Rica.

O apresentador abriu para perguntas no seu stories e quando perguntaram sobre suas viagens em tempos de isolamento social, ele respondeu: "Vazio, vazio. Peguei um resort muito longe, muito sem ninguém, justamente para não ter aglomeração nenhuma. E não tem, a praia é só nossa".