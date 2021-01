Expressão de Rua realiza na próxima semana "Aulão EXP Modo On" com aulas de dança de graça

As aulas são gratuitas - (Foto: Reginaldo Borges)

De forma gratuita, acontece nos próximos dias 3, 4, 5, 6, 7, 13 e 14 o tracional "Aulão Exp". As aulas são gratuitas para quem quiser aprender aulas de diversas técnicas das Danças Urbanas, Voguing, House e Hip-Hop, além de palestras e mostra on-line de trabalhos coreográficos. O grupo Expressão de Rua é o organizador do evento.

"O Aulão EXP busca promover o aperfeiçoamento profissional, além da troca de informações com diferentes profissionais de Mato Grosso do Sul e do Brasil, potencializando uma rede de produção e gestão das danças urbanas no país, conectando realidades e profissionais mais experientes com iniciantes. Nesta edição focamos em aulas de diferentes técnicas das danças urbanas, palestras e mostra online", conta Jack Mourão, uma das produtoras do evento e bailarina do Expressão de Rua.

Aulas - O evento é voltado para jovens e adultos com experiências em danças e, artistas que já atuam na área. Neste ano toda a programação será on-line e ao vivo e contará com a experiência de diversos professores renomados do Brasil. Serão mais de 15 horas de muita dança e novos conhecimentos.

Na quinta-feira (04), das 19h às 21 horas, aula de Jazz Funk com o professor Eddy Soares (SP), bailarino da cantora Pabllo Vittar. Na sexta-feira (05), das 19h às 21 horas, aula de dança relacionada ao universo feminino, com a professora Thais Lírio (carioca, atualmente mora em São Paulo), bailarina da cantora Luísa Sonza.

No sábado (06), das 16h30 às 18h30, aula de Breaking com o professor Jessé Batista (AL), B.boy e artista do breaking com diversas experiências. E, das 19h às 21 horas, aula de Hip Hop Dance com o professor Wagner Gomes (MS), bailarino, performer, coreógrafo e pesquisador da técnica Hip Hop Dance desde 2010.

Já no domingo (07), das 16h30 às 18h30, aula de House Dance com o professor Nenê (SP), dançarino de Hip Hop e House Dance, tem 15 anos de experiência em danças urbanas. E, das 19h às 21 horas, aula de Vogue Dance com o professor Roger Pacheco (MS), pioneiro da cultura vogue e mother, criador da primeira house de vogue de MS, a "Hands Up MS". Fechando a programação de aulas, no dia 13, das 16h30 às 18h30, aula de Hip Hop Dance com o professor Wagner Gomes (MS).

Palestras e Mostra On-line de Trabalhos Coreográficos

Esta edição contará com duas palestras que trarão temas relacionados a gestão de carreira. No sábado (06), das 10h às 12 horas, Fabiana FaBgirl (DF), da BSBGIRLS, que é B.girl, Capoeirista angoleira e pesquisadora do estilo de dança Breaking desde 2000, falará sobre ´Autogestão e planejamento de carreira - Reflexões, provocações e proposições´. E no domingo (07), das 10h às 12 horas, o palestrante Nenê (SP) contará suas experiências sob o tema ´Do Hip Hop ao House Dance, histórias, vivências e curiosidades´.

No último dia da programação, 14 de fevereiro, das 19h às 21 horas, o "AULÃO EXP modo On" promove uma Mostra On-line de Trabalhos Coreográficos com a participação de vários grupos e artistas. As inscrições para a mostra podem ser feitas pelo neste link.

