Evento on-line com sul-mato-grossenses vai prestigiar capoeira praticada no Centro-Oeste

Os encontros online serão realizados de fevereiro a março, sempre às 20h (horário de Brasília) - (Foto: Divulgação)

A partir do mês que vem, o projeto “Permeando a Capoeira Angola no Centro-Oeste", vai valorizar os mestres da capoeira angola do Centro-Oeste. O evento será on-line sob coordenação de Rafael Leite de Sá e Marcos Vinicius Campelo Jr, capoeiristas do grupo Anunciando a Consciência Negra com os Meninos de Angola, dos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul.

Os encontros online serão realizados de fevereiro a março, sempre às 20h (horário de Brasília). As inscrições serão realizadas através deste link. O link para as atividades será disponibilizado mediante cadastro preenchido.

“A gente se uniu para a construção desse projeto que tem a finalidade de valorizar os mestres da capoeira angola do Centro-Oeste. O nosso planejamento seguirá um cronograma com vivências sobre a prática da capoeira angola às terças-feiras e, oficinas e encontro de saberes com mestres e capoeiristas convidados às quintas. O intuito é construir um espaço de partilha e aprendizado, onde os convidados trarão através da fala e de oficinas, suas trajetórias dentro da capoeira angola que é acima de tudo uma filosofia de vida. Além de tratar um pouco da realidade da capoeira neste período de distanciamento social”, explica o capoeirista Rafael de Sá.

As transmissões virtuais ocorrerão duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras. Exceto no segundo encontro, que será na quarta-feira (dia 3 de fevereiro) às 20h (horário de Brasília) e, também, na data de encerramento que está marcada para às 16h, do dia 28 de março, domingo.

“A abertura se dará no dia 2 de fevereiro, terça-feira, com uma vivência de capoeira angola realizada por mim e o Rafael. Já na quarta-feira será a vez de um bate papo com os mestres Pequeno e o Guerreiro, capoeiristas do Estado de Mato Grosso do Sul”, informa Marcos Vinicius.

O próprio nome “Permeando a Capoeira Angola no Centro-Oeste" deixa claro que o projeto é uma oportunidade para as pessoas se aprofundarem no universo da capoeira angola de um Brasil mais central, ou seja, conhecer grandes mestres que pelas bandas do cerrado conseguiram se consolidar pela importância dos seus trabalhos.

“Vamos dar voz a alguns dos grandes nomes da capoeira. Existem outros nomes, mas esses que escolhemos são pessoas importantes levando em consideração o Distrito Federal e os estados de Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul”, pontua o capoeirista Marcos Vinicius.