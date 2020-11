Escola estadual encerra Mês da Consciência Negra com live e participações da África

Encerrando as atividades do Mês da Consciência Negra, a Escola Estadual Professora Fausta Garcia Bueno, de Campo Grande, realiza nesta segunda-feira (30) a live "Brasil, meu Brasil A fricano - (Foto: Secom MS)

Encerrando as atividades do Mês da Consciência Negra, a Escola Estadual Professora Fausta Garcia Bueno, de Campo Grande, realiza nesta segunda-feira (30) a live “Brasil, meu Brasil A fricano”. A transmissão via Facebook, a partir das 18h, contará com duas participações diretas da África. Confira aqui.

O Mês da Consciência Negra propõe uma reflexão sobre a cultura dos povos de origem africana no Brasil. Além de ser caracterizado pelas celebrações que inspiram luta e resistência, o período também é de debate sobre as desigualdades enfrentadas diariamente pelos negros mais de 132 anos após a abolição da escravidão no Brasil.

Para ampliar as discussões com a comunidade escolar, a live vai contar com a participação da brasileira Geni Alves Ribeiro, que é pedagoga e vive há 12 anos em Gâmbia. Ela vai falar sobre suas experiências com a Educação no continente considerado o berço da humanidade.

Já a segunda participação na transmissão é de um africano legítimo. Nascido na aldeia da Memmeh, em Gambia, Paul Mendy é voluntário na organização Yawan (Jocum) e desenvolve ações sociais com crianças e jovens na área dos esportes. Ele vai falar sobre o trabalho desempenhado no próprio país.

Segundo o professor Cesar Floriano, a transmissão ao vivo no Facebook da escola é mais uma das atividades propostas dentro do projeto “Brasil, meu Brasil africano: a exaltação da cultura afro-brasileira através da fotografia”. “Parafraseando Ary Barroso, o projeto intitulado ‘Brasil, meu Brasil Africano’ objetiva esclarecer aos estudantes a “Aquarela do Brasil” existente dentro da diversidade cultural do País”, disse.

“Para alcançar a superação de discriminações e preconceitos como racismo, trabalhamos este projeto com os estudantes, parte deles inseridos nas Comunidades Quilombolas Tia Eva”, completou a professora Andréa Macedo, de Língua Portuguesa

De Campo Grande à África

Quem também vai participar da live é a jovem Sandy Padilha, de 20 anos. Ex-aluna da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, ela concluiu o Ensino Médio em 2017 em Campo Grande e decidiu ir para a África, para vivenciar outra realidade de vida. Sandy passou pelo Senegal e por Gambia. Agora, quer compartilhar suas experiências com os colegas da Escola Estadual Professora Fausta Garcia Bueno.

