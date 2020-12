'Errei', admite Felipe Neto após jogo de futebol durante pandemia

Felipe Neto confirmou que participou recentemente de uma partida de futebol e se desculpou com os seguidores - ( Foto: Estadão/Reprodução Instagram )

O youtuber Felipe Neto publicou um pedido de desculpas no Twitter na segunda-feira, 28, depois da divulgação de um vídeo em que ele aparece participando de um jogo de futebol. Ele confirmou que o evento ocorreu em meio à pandemia, e afirmou nesta terça-feira, 29, que ficará em quarentena por 14 dias.

"Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo", afirmou ele no Twitter. Ele destacou, porém, que a ação foi "um erro": "não cometerei novamente até a vacina".

Felipe pediu desculpas pelo "mau exemplo" e, algumas horas depois, disse que ficará em quarentena para "que absolutamente ninguém corra qualquer risco caso eu tenha pego alguma coisa, o que é totalmente improvável". O vídeo que mostra a presença de Felipe Neto no jogo foi publicado no Instagram.

"Vale ressaltar que eu me testei antes (como venho fazendo semanalmente), com resultado negativo. Agora vamos em frente", concluiu.

As publicações foram feitas em meio a críticas nas redes sociais de uma suposta "hipocrisia" por parte de Felipe Neto, que recentemente criticou a realização de uma festa pelo influenciador Carlinhos Maia em dezembro.

Segundo o site Observatório dos Famosos, mais de 40 funcionários que trabalharam na festa teriam testado positivo para o novo coronavírus, informação que foi negada por Carlinhos Maia.

"Parabéns a todos os envolvidos. Agora multiplica esse número, pensando em quantas pessoas devem ter sido infectadas pelas pessoas que pegaram na festa", disse Felipe Neto quando a notícia foi publicada.

Organizações da área de saúde recomendam que reuniões e aglomerações sejam evitadas, em especial em ambientes fechados ou sem uso de máscara, pois esses eventos facilitam e aumentam a disseminação do novo coronavírus.