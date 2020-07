Erasmo Carlos homenageia Renato Barros: 'toque direito aí no céu'

Erasmo Carlos e Renato Barros - (Foto: Instagram / @erasmocarlosbr)

Renato Barros, líder do grupo Renato e seus Blue Caps, morreu nesta terça-feira, 28. Alguns artistas usaram suas redes sociais para publicar homenagens e mensagens sobre a perda, como Erasmo Carlos.

"Toque direito aí no céu, viu, meu amigo Renato Barros?! Tenho orgulho de ter sido um Blue Cap em 1962... Meu rock'n'roll está triste", escreveu o cantor, compartilhando o vídeo de uma apresentação em que dividiu o palco com o músico.

"Seu legado é imortal, grande compositor e guitarrista, de ética e conduta absolutamente íntegra. Aos familiares e amigos, meus sentimentos", escreveu o ator Mario Frias, secretário especial de cultura do governo de Jair Bolsonaro.

Luiz Thunderbird, músico e ex-VJ da MTV, também prestou sua homenagem: "Nas minhas lives, sempre toco a versão Menina Linda deles. Hoje tem jam-session no céu com meu amigo Rodrigo Rodrigues apresentador do Sportv que morreu hoje, aos 45 anos".

"Puxa, que pena! O primeiro a usar rabo-de-cavalo no Brasil, introduziu muitas músicas dos Beatles com sua banda. Descanse em paz!", escreveu Roger, do Ultraje a Rigor.

Morte de Renato Barros

A informação da morte do líder do Renato e seus Blue Caps foi divulgada por sua filha, Erika Barros, que prestou uma homenagem ao pai no Instagram.

"Agora, definitivamente, meu pai é uma estrela, e eu tenho certeza que estará olhando sempre por mim, minha irmã e suas netas. Vai ser difícil acostumar ficar sem você, pai. Mas Deus sabe de todas as coisas. Te amo muito. Você foi o melhor pai do mundo", escreveu.

Lucinha Zanetti, autora da biografia de Renato Barros, também lamentou o fato: "Nosso amado e muito querido cantor, compositor e guitarrista não suportou tanto sofrimento e descansou!"

O grupo Renato e seus Blue Caps fez sucesso durante a época da Jovem Guarda, nas décadas de 1960 e 1970, com mais de 15 discos lançados.

Entre músicas como Primeira Lágrima e Menina Linda, destacavam-se algumas versões em português de canções dos Beatles, como Meu Primeiro Amor (You're Gonna Lose that Girl) e Feche os Olhos (All My Loving).

Nos últimos dias, o líder da Renato e seus Blue Caps passou por uma cirurgia cardíaca de dissecção da aorta e precisou ser internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Clínicas em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.