Empenho da equipe do Vale Universidade garantiu apoio para acadêmicos em 2020

Vale Universidade - (Foto: divulgação/Vale Universidade)

Em um ano de muitas dificuldades e inovações ocasionadas pela pandemia de Covid-19 o empenho e a dedicação dos servidores do Programa Vale Universidade garantiram a continuidade das ações do programa e o atendimento aos acadêmicos beneficiários. O Vale Universidade é um programa do Governo do Estado, gerenciado pela Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

“O ano de 2020 foi um ano diferente com muitas situações novas acontecendo. Tivemos muito trabalho aqui no Programa Vale Universidade. Fomos retornando aos poucos com a rotina e nos adaptando, também implantamos o tele-estágio com nossos acadêmicos . No tele-estágio eles ficaram em casa e o supervisor encaminhava às demandas e eles executavam as atividades propostas. Estamos fazendo de tudo pelos nossos acadêmicos, dando apoio e atendimento por meio de ligações e e-mail. Foram feitos atendimentos cruciais nesse período, sempre preservando a segurança de nossos acadêmicos e da equipe de trabalho”, enfatiza a superintendente do Programa Vale Universidade, Eliane Alcaras.

No ano, mais de 2,4 mil atendimentos foram prestados para os beneficiários do Vale Universidade, estreitando ainda mais o acompanhamento de cada graduando. Somente nas renovações dos termos mais de 400 acadêmicos tiveram horários agendados para comparecerem na sede do programa na Capital. Todos os cuidados também foram mantidos como uso de máscaras e álcool em gel.

No Vale Universidade o acadêmico arca com apenas 10% do valor da mensalidade. O Governo do Estado paga 70% e a Instituição de Ensino Superior 20%. Além do benefício social, uma outra oportunidade oferecida também aos acadêmicos é o estágio, sempre realizado em instituições parceiras envolvidas com a área afim de estudo do aluno.

A Superintendência de Projetos Especiais (Suproes) / Vale Universidade funciona na 14 de Julho, nº 1269, no centro de Campo Grande. Os telefones 3314-4827, 3314-4842 e 3314-4862, bem como o e-mail: pvu@sedhast.ms.gov.br, estão à disposição para eventuais dúvidas.