Eliana exibirá entrevista com Luciano Camargo antes de cantor contrair covid-19

O SBT vai exibir neste domingo, 6, uma entrevista de Eliana com Luciano Camargo, gravada há três semanas, quando o cantor não havia sido diagnosticado com coronavírus. A apresentadora faz uma visita especial à casa do sertanejo, em São Paulo.

O sertanejo testou positivo para covid-19 em meados de novembro. "Senti leves sintomas da covid. Eu pensei que fosse apenas um resfriado, pois estive em casa durante esses dias todos e não sai para nada. Hoje, no entanto, testei positivo para covid 19. Aqui em casa, todos testaram negativo", declarou Luciano na ocasião no Instagram.

Menos de uma semana depois, Francisco Camargo, pai de Zezé Di Camargo e Luciano, morreu, aos 83 anos, em decorrência de complicações no intestino. "Eu não pude ir despedir do meu pai", lamentou nas redes sociais.

Durante o bate-papo com Eliana, ele contará todos os detalhes do projeto solo na música gospel e também falará sobre a rotina de afazeres domésticos, atividades que vem exercendo com a esposa, Flávia Camargo, durante o isolamento social. "Eu compartilho com a minha mulher uma renovação de amor todos os dias", declarou o sertanejo sobre a esposa, com quem vive há 17 anos.

Na entrevista, o artista relembrou ainda momentos marcantes da carreira ao lado do irmão Zezé Di Camargo, destacando o amor pelos pais.