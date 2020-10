Edital premia oficinas virtuais de design e moda; inscrições estão abertas

Serão selecionados até dois produtos culturais com R$ 3 mil cada - (Foto: Divulgação/ Secom Gov MS)

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (19) o edital “Prêmio Oficina Virtual de Design e Moda de Mato Grosso do Sul – Lei Aldir Blanc”, visando à premiação de propostas que contenham produtos culturais aptos a manter a Cultura de Mato Grosso do Sul viva e em circulação, sejam aqueles já produzidos antes ou durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia mundial pelo novo coronavírus ou propostas de produtos culturais que possam ser produzidos no período permitido pela Lei Federal n.º 14.017/2020.

Serão selecionados até dois produtos culturais com R$ 3 mil cada, produzidos antes ou durante a pandemia, de artistas residentes e domiciliados no território de Mato Grosso do Sul, sejam pessoas físicas ou microempreendedores individuais com atividade empresarial artística-cultural, organizados em grupos ou individualmente (artistas solo), ou pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos (associações).

O produto cultural produzido apto a participar da seleção de premiação constitui-se de Oficina de moda e design com duração entre 40 a 60 minutos, sendo que podem ser divididas em quatro etapas, produzida e gravada pelo próprio designer/estilista/figurinista com a finalidade de exibição online.

Deverá ser encaminhada com a inscrição o vídeo da oficina de moda e desin e currículo artístico do candidato/portfólio, que deverão preencher os seguintes critérios, a serem pontuados pela Comissão Especial de Seleção: Experiência e qualificação do proponente; Criatividade; Didática do ministrante; Sustentabilidade; Qualidade do vídeo e Caráter inovador.

As propostas de vídeo contendo apresentação/exposição/oficina/exibição em meio digital que contenham produtos já produzidos, antes ou durante a pandemia, deverão ser encaminhados contendo a seguinte especificação técnica, sob pena de desclassificação: vídeo gravado com smartphone na posição horizontal; com boa definição; boa iluminação; áudio sem ruídos externos e; em formato compatível para upload via Youtube, Vímeo e Google Drive.

O pagamento do prêmio será realizado em nome do proponente, que ficará responsável pelo pagamento dos demais artistas do grupo/banda/coletivo e sua respectiva equipe técnica, conforme autorização expressa de todos os membros contida na procuração.

As inscrições deverão ser realizadas a partir das 8 horas do dia 19 de outubro de 2020 até às 23 horas e 59 minutos do dia 28 de outubro de 2020, horários de Mato Grosso do Sul, no endereço eletrônico https://forms.gle/beApjjx5VhZXYCry9, onde cada proponente deverá encaminhar todos os documentos exigidos para a inscrição, sob pena de desclassificação imediata pela Comissão Especial de Seleção. Os documentos deverão ser encaminhados scanneados e legíveis.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra, com a ficha de inscrição e documentos necessários para a participação na licitação (página 93 do Diário Oficial do Estado do dia 19 de outubro de 2020).