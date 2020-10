Ecoturismo do MS estará representado no Abeta Summit Virtual 2020

O ABETA Summit é o principal encontro da cadeia produtiva do turismo de natureza no Brasil - (Fotos: VisitMS)

O ecoturismo de Mato Grosso do Sul estará presente de 16 a 18 de outubro no ABETA Summit Virtual 2020, considerado um dos mais importantes fóruns de discussões do setor. Com tema ‘(Re) Descobrindo o Brasil’, evento acontece anualmente de forma presencial desde 2003, mas desta vez será em formato 100% digital devido à pandemia de coronavírus.

Peão do Pantanal (foto: Beto Garavello/LUME)

Segundo o diretor-presidente da Fundtur MS, Bruno Wendling, é muito importante a participação do Mato Grosso do Sul no ABETA Summit este ano, mesmo que seja um evento online. “O Ecoturismo, o Turismo de Aventura e em espaços naturais são os principais segmentos do nosso destino e estarmos presentes, sendo um dos maiores apoiadores do evento, nos coloca em destaque no cenário nacional e internacional. Vamos falar na abertura do evento, teremos espaço nas palestras e o trade sul-mato-grossense precisa que a gente se posicione cada vez mais. Nada melhor que o principal evento brasileiro do segmento para fazermos isso”, enaltece Wendling.

A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul irá fomentar, divulgar e promover os destinos de Ecoturismo e Turismo de Aventura do Estado para os participantes do evento. Entre as ações, estão previstas apresentação de palestra sobre Mato Grosso do Sul, divulgação dos destinos em material promocional e reprodução de vídeo institucional durante o evento. O objetivo é o aumento e, principalmente, a recuperação de fluxo turístico, muito afetado nos últimos meses pelas restrições causadas durante a pandemia do coronavírus que teve início no primeiro semestre de 2020 no país.

Salto do Sucuriú

Para a gerente de Mercado do órgão oficial do turismo do MS, Karla Cavalcanti, a participação do Estado é uma oportunidade de relacionamento com outros players que enfrentam os mesmos desafios, de troca de ideias e experiências. “O tema do evento também é muito pertinente ao momento que estamos vivendo: ‘(Re) Descobrindo o Brasil’. O turismo nacional está em evidência, destinos de natureza mais ainda. Nossa estratégia é apresentar tanto destinos já consolidados como Bonito e Pantanal, como apresentar nossos novos destinos como a região de Campo Grande e Cerrado Pantanal. É nossa oportunidade de nos destacar e ganhar espaço no mercado junto a um público especializado, amantes da natureza e formadores de opinião”, destaca.

O ABETA Summit é o principal encontro da cadeia produtiva do turismo de natureza no Brasil e reúne de forma dinâmica e interativa, empresários, gestores públicos, consultores, acadêmicos, ativistas, jornalistas, guias e condutores de atividades em ambientes naturais. São esperados cerca de 3.000 acessos qualificados durante os três dias de congresso.

O evento será transmitido por canal de mídia social, com acesso público gratuito, incluindo também consumidores interessados em viagens, sustentabilidade, natureza, aventura, equipamentos e serviços. Para saber a programação e mais informações, o site do evento é o www.abetasummit.com.br

Sobre a ABETA

Com mais de uma centena de empresas associadas, presentes em 22 Estados e no Distrito Federal, a ABETA (Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura) é uma associação que atua para transformar o potencial turístico do Brasil em vetor de desenvolvimento econômico e social, promovendo o associativismo, a capacitação profissional, o uso inteligente e sustentável do ambiente natural e cultural do país para a prática do turismo seguro e responsável.

Fotos: VisitMS