Duas guerras sangrentas na programação do Telecine Cult

Em 1998, o diretor Terrence Malick rompeu um silêncio de 20 anos - desde Cinzas no Paraíso - e lançou Além da Linha Vermelha. A guerra segundo o mais secreto autor de Hollywood. Um pelotão norte-americano enfrenta japoneses no Pacífico, em Guadalcanal. A Segunda Guerra Mundial como você nunca viu antes.

O lugar do homem no mundo, as vozes off, a fauna e flora, a busca pela transcendência Na época tudo isso era novidade, mas Malick, à força de repetição, terminou banalizando seu método.

Além da Linha Vermelha é o importante cartaz do Telecine Cult, às 22h desta sexta-feira, dia 11. Jim Caviezel, Sean Penn, Nick Nolte e John Cusack estão no elenco. George Clooney faz uma ponta tão pequena que, se piscar, você perde.

O mais interessante é que o cinéfilo poderá fazer um programa duplo, assistindo, antes do Malick, Platoon, de Oliver Stone, às 19h50, no mesmo canal. Outra guerra, a do Vietnã. O batismo de sangue de um recruta - o próprio Stone? - que atendeu ao chamado patriótico e conheceu o inferno no Sudeste Asiático. Oscars de melhor filme, direção, montagem e mixagem de som em 1987. Willem Dafoe e Tom Berenger anularam-se na disputa pelo Oscar de coadjuvante.

