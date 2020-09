Documentário mostra impacto da pandemia de coronavírus no rock

O décimo capítulo da série documental brasileira A Tirania da Minúscula Coroa: Covid-19, que aborda diversas facetas da pandemia do novo coronavírus, mostra o impacto da paralisação dos shows no cenário do rock e do metal nacional.

O documentário ouviu músicos como Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura, Felipe Andreoli, baixista do Angra, Alírio Netto, vocalista do Shaman, e Aquiles Priester, baterista conhecido pelo seu trabalho no Angra, entre outros importantes artistas.

O episódio mostra também a luta dos profissionais da área técnica dos shows por auxílio por parte das autoridades, mostrando o protesto que a classe fez em frente à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

O documentário destaca ainda a forma como as bandas tiveram de se reinventar, partindo para as transmissões ao vivo pela internet, para conseguir se manter em atividade.

A série A Tirania da Minúscula Coroa: Covid-19 conta também com outros episódios já disponíveis no YouTube, sobre o impacto da pandemia nos esportes, na política e em outras áreas.