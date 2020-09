DJ Erick Morillo é encontrado morto em Miami

Conhecido pelo hit I Like to Move It, lançado em 1993, o DJ Erick Morillo morreu aos 49 anos - (Foto:Divulgação)

Saiba Mais FESTA DO MACÁRIO Festa em Araçatuba confirma o DJ Erick Morillo, lenda viva da house music

O DJ Erick Morillo, que ficou conhecido pelo hit I Like to Move It, tema dos filmes Madagascar, morreu aos 49 anos de idade. De acordo com o TMZ, a polícia encontrou o corpo do músico em Miami Beach, nos Estados Unidos, e a causa da morte ainda será investigada.

O artista enfrentava acusações de assédio sexual e chegou a ser preso no começo de agosto após um teste de DNA. A vítima afirmou que recusou as investidas do DJ e foi dormir no apartamento dele após tocarem juntos em um mesmo evento. Ela teria acordado nua com Morillo, também sem roupas, ao seu lado. O incidente aconteceu em dezembro de 2019.

Morillo é considerado um dos produtores mais importantes da música eletrônica. Ele trabalhou com Whitney Houston, Basement Jaxx e Macy Gray e já veio ao Brasil algumas vezes para tocar em clubes e festas.

Em setembro de 2017, Morillo foi uma das atrações do Rock in Rio. No Instagram, Morillo é seguido por mais de 200 mil internautas e celebridades como Ronaldo Nazário.