Discutindo o feminismo

Estreia nesta quarta, 26, às 19h15, no Canal Brasil, a série documental O Que Querem as Mulheres?, que é dirigida por Liloye Boubli. Ao longo dos quatro episódios, a pesquisadora Heloísa Buarque de Hollanda comanda debates com outras pensadoras com o objetivo de apresentar as diferentes faces do feminismo nos tempos atuais.

No primeiro episódio, intitulado Abre Alas, a discussão será sobre a semente do feminismo plantada nas décadas de 1960 e 1970, com suas contemporâneas, as advogadas Leila Linhares e Comba Marques Porto.

A atração ganha reprise na quinta-feira, às 14h, e, na segunda, às 12h30.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.