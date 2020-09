Diogo Portugal traz stand-up no formato drive-in para Campo Grande

Diogo Portugual apresentará um espetáculo de 1 hora abordando temas relacionados à quarentena - (Foto: Divulgação)

No próximo dia 27, acontece pela primeira vez em Campo Grande um espetáculo de stand-up no estilo drive-in. Quem vai estrear essa nova modalidade é o comediante Diogo Portugal com o "Risolados".

A produtora Sparta Produções promete uma experiência de show interativo inédita em Campo Grande, "será uma oportunidade nova de entretenimento, com interatividade, segurança, comodidade e muitas risadas", declara o produtor Bruno Damus.

O show é o primeiro do Brasil em formato de streaming, no qual o comediante fará o espetáculo exclusivo em seu estúdio e será transmitido para quem estiver no drive-in. Campo Grande é a quarta cidade brasileira a receber o stand up.

Portugual apresentará um espetáculo de 1 hora abordando temas relacionados à quarentena, como o uso de máscaras, crianças e aulas por vídeo, a adaptação ao home office e à rotina de trabalho, o dia a dia do casal, como é ser comediante em tempos de isolamento e as notícias mais faladas da semana.

Os ingressos serão vendidos por carro, com capacidade para até 4 pessoas, a área vip será R$ 160,00 e a área comum R$ 120,00, quem for ao show poderá pedir comida pelo aplicativo e receberá em seu carro.