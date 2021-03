Dia Internacional da Mulher estreia projeto “Circuito Delas” com programação especial

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu) e Casa da Mulher Brasileira (CMB), em parceria com a Business Professional Women – Associação de Mulher de Negócios e Profissionais, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e Instituto Mirim de Campo Grande, realiza uma série de atividades em comemoração ao 8 de março – Dia Internacional da Mulher. A programação inclui apresentações culturais, blitz educativa, panfletagem e até a estreia de um City Tour só para elas.

O “Circuito Delas” é uma agenda de eventos que irá respeitar as normas de biossegurança e se inicia no dia seis de março, com encerramento no dia 13. O objetivo é informar as mulheres acerca de seus direitos, bem como proporcionar diversão e lazer.

De acordo com o secretário Max Freitas, responsável pelas pastas da Cultura e Turismo, a parceria entre Sectur e Semu no mês da mulher irá trazer ainda mais força para a data. “A arte, a cultura e o turismo têm o poder de acalentar as pessoas, em especial às mulheres fragilizadas que estão sendo atendidas pela Casa da Mulher Brasileira de maneira excepcional”, pontua.

Para a subsecretária de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini, “as atividades desenvolvidas em parceria com a Sectur, celebrando o mês da mulher, irão propiciar às mulheres momentos de entretenimento e leveza junto com as informações e reflexões necessárias à promoção dos seus direitos”.

Sobre a programação:

Inaugurando as atividades no dia 6 de março, às 16 horas, o City Tour parte do Bairro Moreninha II, com as mulheres atendidas pela Casa da Mulher Brasileira, e percorre pontos turísticos como o Parque Jacques da Luz, Obelisco, Igreja Santo Antônio, Casa do Artesão e Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho.

No dia 8 de março, segunda-feira, as cantoras Marta Cel e Karla Coronel se apresentam na Casa da Mulher Brasileira, às 10 horas e às 15 horas, respectivamente. A programação se estende até os terminais General Osório, Morenão e Aero Rancho, com apresentação dos músicos da Banda Municipal e panfletagem informativa a respeito da violência contra as mulheres, das 17h às 18 horas.

E na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua 14 de Julho, das 9h às 10h, técnicos estarão realizando uma blitz educativa com temáticas relacionadas ao Dia Internacional da Mulher, violência doméstica e contará com a apresentação de parte da Banda do Instituto Mirim, pernas de pau e panfletagem.

No dia 10, a Subsecretaria de Políticas para a Mulher entrega o Selo Compromisso com a Igualdade de Gênero.

Finalizando a programação, no dia 13, o City Tour tem mais uma saída, desta vez, do Bairro Coophavila II, e faz um percurso de cerca de duas horas por pontos turísticos de Campo Grande, como a Igreja Perpétuo Socorro, Morada dos Baís, Rua 14 de Julho, Praça Ary Coelho e Parque Estadual do Prosa.

Serviço – Para mais informações entre em contato com a Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu), por meio do telefone 2020-1391.