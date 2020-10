Dia do Professor: professoras da Capital relatam a dedicação diante da pandemia

Elizabeth Bilange leciona há 32 anos - (Foto: Divulgação)

Hoje (15) é comemorado o Dia do Professor, a data homenageia os profissionais, que se dedicam para transmitir conhecimento e desenvolver a educação no nosso país. Com o cenário da pandemia, a maioria dos professores em Mato Grosso do Sul estão lecionando de forma remota, e mesmo longe das escolas, não estão afastados de sua função.

Elizabeth Bilange leciona há 32 anos e conta qual a sua maior dificuldade durante esse período. “A minha dificuldade nesse período foi com as reuniões remotas porque é muito difícil não poder olhar nos olhos dos alunos e sentir a reação deles”, afirma a reportagem.

As salas de aula que antes eram cheias de olhares e interações tiveram de ser trocadas por salas virtuais por causa do distanciamento social.

“O que mais me torna apreensiva neste momento como professora, é o resultado. Me pergunto se a minha sala remota tem a efetividade que tem a presencial. Tenho buscado mecanismos para superar as falhas, usando novos recursos como podcasts e gravação de aulas, buscando inovar na maneira de apresentar as tarefas. Confesso que não é fácil e que demanda muito tempo, para cada aula que eu demorava duas ou três horas preparando, hoje eu levo doze. Porque o meu objetivo é atingir o aluno e chegar mais perto da linguagem dele’’, completa.

Elizabeth afirma que se identificou com o ato de ensinar. “Estou há muito tempo nessa profissão, com a qual eu me identifiquei e quero terminar os meus dias. Acredito que a educação é capaz de transformar a pessoa, o seu entorno, o contexto social, o seu estado e o seu país’’.

Outra profissional que sentiu mudanças nesse período, foi a professora Ângela Werdemberg. “A interação com os alunos mudou bruscamente, foi uma ruptura inesperada e que exigiu adequações dos professores e dos alunos. Passados seis meses de aula remota, o processo tem fluído melhor. O nosso papel é continuar colaborando com a formação de seres humanos aptos a iniciar uma jornada profissional e a conviver em sociedade”, explica.

Considerando todo o esforço realizado por estes profissionais, comemorar este dia na pandemia é uma forma agradecê-los por sua dedicação em motivar os alunos acreditando em um futuro melhor.