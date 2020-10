'Dexter' está prestes a voltar para as telas; veja o resumo de cada temporada

Dexter, um dos serial killers mais conhecidos da televisão, está prestes a voltar para as telas. A emissora confirmou que a franquia de oito temporadas vai ganhar uma nova história, com o astro protagonista Michael C. Hall.

A produção transmitida em oito temporadas a partir de 2006 é inspirada em Darkly Dreaming Dexter, uma série de livros do escritor e dramaturgo Jeff Lindsay. Na trama, Dexter é um analista forense de padrões sanguíneos e trabalha na divisão de homicídios do departamento de polícia de Miami.

No entanto, Dexter também é um assassino em série que mata pessoas não capturadas pela polícia. Com os conhecimentos da profissão, ele constrói um ritual próprio para executar criminosos, geralmente em mesas de cobertas com plástico, roupas especiais e luvas, para não deixar rastros.

Ao longo de oito temporadas, a série reuniu marcos, como o episódio piloto, visto por mais de um milhão de telespectadores. Dexter foi a série mais assistida do canal Showtime por dois anos.

Na televisão aberta, a produção foi o primeiro programa em duas décadas a ser transmitido nacionalmente após ser divulgado em um canal a cabo. O sucesso também teve reconhecimento das principais premiações. Dexter foi eleita uma das dez melhores produções do ano de 2006 e 2007. Perto de ser encerrada, oprograma foi indicado em 125 premiações, 32 delas pela interpretação de Hall, além de faturar dois Globo de Ouro, sete Satellite Awards e cinco Saturn Awards.

Relembre as temporadas e entenda o final de Dexter. Alerta de spoiler!

Primeira temporada

A série apresenta o protagonista e o passado sangrento de Dexter, da infância com a família adotiva, após a morte de sua mãe. Com um humor particular, o analista forense tem uma vida dupla, com tendências psicopatas, que esconde da namorada Rita. Enquanto isso, um vilão chamado Ice Truck Killer, o ITK, começa a ser investigado pela polícia por espalhar partes de corpos mutilados pela cidade. Enquanto Dexter persegue ITK, sua irmã Debra (Jennifer Carpenter) se envolve com o médico Rudy.

Segunda temporada

Com a mudança de Debra para o apartamento de Dexter, as coisas ficam mais difíceis. Ele tenta se comportar como uma pessoa normal, já que está na companhia da irmã e também sob suspeita do sargento Doakes. Nesse período surge Lila, uma psicopata que ajuda Dexter a lidar com sua raiva e a presença do agente do FBI Lundy na cidade.

Terceira Temporada

Em crise ética com sua natureza assassina, Dexter sofre com as consequências de seus atos. Sua confiança no promotor Miguel Prado entra em risco quando o sujeito passa a figurar no código mortal de Dexter. É nessa temporada que Rita descobre que está grávida. Dexter vai ser papai.

Quarta temporada

Uma das melhores temporadas, a continuação premiada com Globo de Ouro e Emmy prossegue ao narrar a nova rotina de Dexter, como pai de família. No episódio mais visto até então, no canal Showtime, Dexter conhece Trinity Killer, um assassino há mais de 30 anos e Debra cresce na temporada, após a morte do namorado. Em uma das cenas mais inesperadas, Dexter enfrenta Trinity Killer e ao chegar em casa descobre que sua família pagou um preço alto.

Quinta temporada

Ao começar exatamente no final da temporada anterior, a série ganha nova dinâmica. Agora Dexter precisa reunir forças para lidar com a perda na família. Enquanto enfrenta o luto, o serial killer conhece a jovem Lumen, uma das vítimas do assassino Dark Passenger, que também vai para a mesa de Dexter. O agente Liddy começa a desconfiar da integridade do protagonista e a irmã de Dexter segue confiante em sua fase na delegacia.

Sexta temporada

Grandes momentos. Dois fanáticos religiosos, o professor James Gellar e Travis criam cenas aterrorizantes a partir de inspirações bíblicas e logo entram no radar do protagonista. Em um jogo de perseguição, Dexter coloca em risco sua família e o grande segredo do analista forense é descoberto pela irmã.

Sétima temporada

Com grandes mudanças, a trama deixa de apresentar um grande inimigo por temporada e foca na relação de Dexter com Debra, após ter seu segredo revelado. Medo, negação e repulsa assombram a detetive e ela não consegue acreditar em seu irmão. Isso muda um pouco quando Debra é salva por Dexter de um assassino. É aqui que o protagonista conhece Hannah, e se identifica com a "versão feminina de si." A mulher logo vira desafeto de Debra e Dexter se vê dividido.

Oitava temporada

Para coroar o grande final da série, Dexter ganha mais um vilão. O sujeito arranca pedaços do cérebro de suas vítimas depois de mortas. Com a chegada da Dra. Evelyn Voguel, a privacidade de Dexter é invadida e a série debate ideias filosóficas sobre a escuridão na natureza humana. O protagonista precisa manter o filho em segurança, e Hannah vai ajudá-lo com isso. Debra está em seu momento mais frágil, e sua despedida é emocionante.

A insegurança lança Dexter em um autoexílio, sem conseguir manter a vida dupla e a segurança de sua família, conforme disse o roteirista Scott Buck, em 2014. "O ato mais altruísta possível para Dexter era se afastar e se entregar a seu monstro interior. Era isso que queríamos passar naquela cena final, naquele olhar do Michael. Dexter abandonou sua humanidade pelo bem daqueles que amava."