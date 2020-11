Praia do Futuro

(Brasil, 2014 ) Dir. de Karim Aïnouz, com Wagner Moura, Jesuíta Barbosa, Clemens Schick, Sabine Timóteo.

Um ótimo programa duplo dedicado ao cineasta Karim Aïnouz, e após esse filme - sua obra-prima - passa O Céu de Sueli, em que Hermila Guedes está excepcional como mulher que rifa seu corpo. Jesuíta Barbosa não é menos bom. Procura o irmão (Wagner) que se assumiu como gay e desapareceu na Alemanha. Repare na força da trilha - também é personagem.

C. BRASIL, 22H15, COL., 134 MIN.

Jogando com a Sorte/California Split

(EUA, 1974.) Dir. de Robert Altman, roteiro de Joseph Walsh, com Elliott Gould, George Segal, Gwen Welles, Ann Prentiss.

Altman invade o mundo dos jogadores compulsivos por meio da história de dois sujeitos que arriscam tudo numa disputa em Tijuana. Mulheres, bebedeiras, amizade. Embora não seja dos mais famosos, é um dos melhores filmes do autor. Gould e Segal formam uma grande dupla.

TCM, 13H57. COLORIDO, 108 MIN.

A Deusa Fortuna/La Dea Fortuna

(Itália, 2019.) Dir. de Ferzan Ozpetek,

com Stefano Accordi, Jasmine Trinca,

Edoardo Leo.

O cineasta turco/italiano tem feito filmes belíssimos para discutir mudanças comportamentais - e a diversidade sexual. Aqui, Jasmine pede a amigos gays que cuidem dos filhos dela durante uma viagem, mas ocorrem coisas - o quê? - que azedam a relação. Accorsi é um dos atores fetiches do diretor.

HBO MUNDI, 18H10. COL., 114 MIN.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.