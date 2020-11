A Lenda de Tarzan/The Legend of Tarzan

(EUA, 2016.) Dir. de David Yates, com Alexander Skarsgard, Margot Robbie, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz, Djimon Hounsou.

Você não precisa ter sido leitor dos livros de Edgar Rice Burroughs para amar seu personagem de rei das selvas - e esse filme. Tarzan volta à África para combater traficante que está criando exército para explorar área nativa de mineração. Tarzan como garoto selvagem. Seu confronto com Djimon Hounsou é uma cena forte.

TNT, 21H22. COLORIDO, 110 MIN.

The Post - A Guerra Secreta/The Post

(EUA, 2017.) Dir. de Steven Spielberg, com Tom Hanks, Meryl Streep, Sarah Poulson, Bruce Greenwood, Bob Odenkirk.

O primeiro de dois destaques sobre cinema e jornalismo. Tom Hanks é o editor, Meryl Streep, a dona do The Washington Post. Resistirá ela às pressões do Pentágono para não publicar material secreto sobre a Guerra do Vietnã? Spielberg e sua aula de democracia. Hanks e Meryl dão um show.

ST. UNIVERSAL, 20H. COL., 113 MIN.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.