Curta-metragem sul-mato-grossense realiza concurso cultural de minicontos

O curta se passa em MS - (Foto: Divulgação)

Com estreia marcarda para este primeiro semestre, o curta Cadê Você, Jhonie?, está realizando um concurso cultural de minicontos, com o tema "Cadê Você...?". Os escritores poderão soltar a imaginação e escrever uma história autoral e inédita. O vencedor ganhará um prêmio de R$ 1 mil, terá seu conto publicado no site oficial do filme e ainda, terá sua história adaptada para um curta-metragem.

"A ideia é movimentar as produções literárias locais, estimulando a criatividade e apoiando os escritores ou aspirantes a escritores do nosso estado", pontua Carlos Diehl. O regulamento está à disposição no site cadevocejhonie.com. As inscrições vão de 25 de fevereiro a 22 de março e são gratuitas. O resultado será revelado no dia 29 de março.

Sinopse - O filme conta a história da busca de Inácio por seu amigo Jhonie, que após a morte de seus pais, decidiu pegar a estrada em uma viagem de autoconhecimento em seu Opala Vermelho, pelo interior de Mato Grosso do Sul. No caminho, no entanto, surpresas e situações surreais passam a acontecer.

Cadê Você, Jhonie? é um road movie, ou seja, um filme que se passa pelas estradas, com muitas descobertas e paisagens incríveis ao longo da jornada. O diferencial é que essa trama é cheia de mistérios e pitadas de terror, ideal para quem quer se surpreender e sair do óbvio.

A trama do curta foi inspirada em uma lenda da região dos garimpos de Aquidauana (MS) na década de 1970. Segundo ela, havia um hotel onde os hóspedes desapareciam e tinham seus diamantes roubados. Seus corpos nunca eram encontrados e, seu destino, dizem, era literalmente virar churrasco. Com essa história de terror na cabeça, Carlos Diehl e Wilyam Stevan Nicolay escreveram um roteiro dividido em capítulos, como em um conto romântico de terror. A narrativa com tom contemporâneo é desconstruída aos poucos em uma clara referência a grandes diretores de Hollywood como Alejandro Iñarritu, Win Wenders e Quentin Tarantino.

A direção do jovem Wilyam Stevan Nicolay garante à produção um ritmo dinâmico que cativa o espectador, alternando entre a tensão da busca por Inácio e as belezas das paisagens das estradas do entorno de Campo Grande, na região de Rochedinho. Destaque também para o trabalho do elenco, em especial, para Tai Petelin, que dá vida à visceral Carol, um dos personagens mais complexos do filme.

Quem assistir a Cadê Você, Jhonie? vai certamente se lembrar dos filmes de terror dos anos 1970 e 1980, especialmente O Massacre da Serra Elétrica, de Tobe Hoper, e Evil Dead, de Sam Raimi. "Cadê Você, Jhonie? é um filme para todos os públicos, em especial para quem ama narrativas de horror e busca novas emoções nesse gênero já tão consagrado pela indústria cinematográfica", pontua Wilyam.