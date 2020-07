Chega em Campo Grande curso de teatro que oferece aulas on-line para quem sonha em atuar

A metodologia dos cursos é composta por aulas práticas e dinâmicas voltadas para cada perfil de aluno - (Foto: Marcio Garcia)

Você já pensou em ser ator ou atriz? Chega em Campo Grande o curso de teatro on-line do grupo NEELIC. O curso oferece opções para diversos perfis: desde alunos sem nenhuma experiência em teatro até atores profissionais. É o caso dos cursos de teatro para iniciantes, teatro para executivos (com técnicas voltadas ao mundo profissional), curso de formação de atores e teatro performativo.

São cursos especializados em Shakespeare, teatro intermediário e avançado, teatro vertical e teatro do absurdo.

A metodologia dos cursos é composta por aulas práticas e dinâmicas voltadas para cada perfil de aluno. Entre as atividades, estão aulas de expressão corporal e vocal, acrobacias, dança contemporânea, improvisação, jogos teatrais, atuação cênica, seminários teóricos, experimentações com performances, desenvolvimento da dramaturgia do corpo do ator e atuação cênica, iluminação cênica e maquiagem para atores.

O curso oferece diversas metodologias de ensino

Para quem se interessou pelo curso, as aulas começam no dia 17 de agosto, sempre on-line e ao vivo. As inscrições para todos eles podem ser realizadas pelo site, pelo email cursosneelic@gmail.com e pelo WhatsApp: (51) 99274.9933.