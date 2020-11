Crianças e idosos da Campanha Pacijus 2020 ainda sonham em ganhar presente de Natal

Além de asilos e abrigos, crianças de projetos sociais e uma aldeia indígena também serão presenteadas - (Foto: Divulgação/TJMS)

A Campanha, que está completando 10 anos, é desenvolvida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), e tem como objetivo presentear, numa data tão especial, aqueles em situação de vulnerabilidade social.

Este ano, além de Campo Grande, outras 33 regiões do estado também estão participando da ação. Ao todo, 1.467 pessoas estão cadastradas.

Deste número, 339 idosos e 590 crianças ainda aguardam o apadrinhamento.

A ação se estende a orfanatos, asilos e, como novidade, a aldeia indígena Água Funda e outros 3 projetos sociais, da Capital, também serão ajudados.

Interior do estado

Assim como de costume, Campo Grande não é a única cidade envolvida na Campanha de Natal.

Também estão ativos na ação as comarcas de: Amambai, Anastácio, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bonito, Caarapó, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Itaporã, Ivinhema, Jardim, Juti, Miranda, Nioaque, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

Em Dourados, por exemplo, 45 crianças e adolescentes estão sendo assistidos pela Campanha. Já em Aquidauana, 29 idosos esperam ansiosos pelos presentes.

Segundo informações do projeto, os pedidos, principalmente dos mais velhos, têm sido de itens mais simples, como bermudas, chinelo, bonés, dentre outras roupas.

Como ajudar?

A ajuda pode ser feita de forma presencial ou a distância. Aqueles que quiserem ir pessoalmente comprar o presente, devem entregá-lo no prédio do Fórum do local onde o apadrinhado mora. E a distância, acessar o site www.tjms.jus.br/pacijus/ e escolher alguém para presentear.

O TJMS lembra que o padrinho ou a madrinha podem escrever um bilhete para a criança ou o idoso, e mandar junto com o presente.

Para quem preferir não se deslocar e prefere não escolher uma criança pelo site, mas ainda assim quiser ajudar, pode ser efetuado um depósito ou transferência bancária (Banco Sicredi - Ag. 0911 e C/C 56741-4 - Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul CNPJ: 03.978.517/0001-48). O comprovante deve ser enviado por e-mail (pacijus@tjms.jus.br) ou pelo whatsapp, no número: 999576261.

A equipe do Tribunal reforça que todos os recursos recebidos nesta conta bancária serão destinados para aquisição dos presentes indicados.