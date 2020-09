Corpo de Bombeiros de MS conquista 1º lugar em Prêmio Boas Práticas do Consórcio Brasil Central

MS conquistou primeiro lugar em quatro categorias - (Foto: Divulgação/CBMMS)

O projeto CVCBM online (Certificado de Vistoria Online) do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) conquistou o 1º lugar no Prêmio Boas Práticas do Consórcio Brasil Central na categoria Gestão Pública. Na classificação geral, onde reunia projetos de todas as categorias, o projeto ficou em 3º lugar.

MS Foi destaque e conquistou primeiro lugar em quatro categorias: Educação; Gestão Pública; Desenvolvimento Econômico; Saúde Pública.

Segundo divulgado pelo CBMMS o Sistema Prevenir garantiu agilidade e eficiência na gestão de todas as certificações emitidas. Conforme o Tenente-Coronel Fábio Assis. “A Certificação de Vistoria na modalidade online agilizou e desburocratizou o atendimento ao cidadão, além de sistematizar todo processo e otimizar os recursos humanos da corporação”.

O Comandante-Geral do CBMMS, Coronel Joilson Alves do Amaral na oportunidade parabenizou em nome dos bombeiros militares representantes, a todos os envolvidos no projeto. “A premiação representa a materialização de um grande esforço que a equipe vem realizando, demonstrando assim a preocupação tanto com a melhoria dos processos internos da Corporação, quanto no atendimento aos usuários do sistema, onde foi possível proporcionar uma maior agilidade e celeridade dos procedimentos”.

Avaliado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) 58 iniciativas nas áreas de Saúde Pública, Segurança Pública, Educação, Infraestrutura e Logística, Desenvolvimento Econômico & Social e Gestão Pública.