Confira a lista com os indicados ao Emmy 2020

EMMY 2020 - (Foto: Reprodução)

Foram anunciados nesta terça-feira, 28, os indicados ao Emmy 2020, um dos prêmios mais importantes da televisão. Entre os concorrente, Jennifer Aniston, Zendaya e Mark Ruffalo.

A festa dos prêmios Emmy está marcada para 20 de setembro e, pelo que tudo indica, a festa será virtual, pois o coronavírus continua com força nos Estados Unidos, com 4,2 milhões de casos. Apesar do momento complicado para o setor, os 24 mil membros da Academia de Televisão, que entrega o prêmio, receberam número recorde de inscrições.

As indicações foram anunciadas, em cerimônia virtual, por Leslie Jones, com participação de Laverne Cox, Josh Gad, Tatiana Maslany, e o presidente da Academia, Frank Scherma.

Outras premiações de Hollywood, como o Oscar e o Globo de Ouro, tiveram que adiar suas cerimônias e alterar parte de suas regras para se adaptar aos novos tempos sem cinemas.

Veja a lista:

Melhor ator em série de comédia

Michael Douglas, Metodo Kominski

Anthony Anderson, "Blackish

Ted Danson, "The Good Place"

Don Cheadle, "Black Monday"

Eugene Levy, "Schitts Creek" Ramy Youssef, "Ramy"

Melhor atriz em série de comédia

Christina Applegate, "Dead to Me"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Linda Cardellini, "Dead to Me"

Catherine OHara, "Schitts Creek"

Issa Rae, "Insecure"

Tracee Eliss Ross, "Black-Ish"

Melhor ator em série de drama

Jason Bateman, "Ozark"

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Steve Carrell, The Morning Show

Brian Cox, "Succession"

Billy Porter, "Pose"

Jeremy Strong, "Succession"

Melhor atriz em série de drama

Jennifer Aniston, "The Morning Show"

Olivia Colman, "The Crown"

Jodie Comer, "Killing Eve"

Laura Linney, "Ozark"

Sandra Oh, "Killing Eve"

Zendaya, "Euphoria"

Melhor atriz em minissérie ou filme para TV

Kerry Washington, "Little Fires Everywhere"

Cate Blanchett, "Mrs. America"

Shira Haas, "Unorthodox"

Regina King, "Watchmen"

Octavia Spencer, "Self Made"

Melhor ator em minissérie ou filme para TV

Jeremy Irons, "Watchmen"

Hugh Jackman, "Bad Education"

Paul Mescal, Normal People,

Jeremy Pope, Hollywood

Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True"

Melhor minissérie

"Little Fires Everywhere"

"Mrs. America"

"Unbelievable"

"Unorthodox"

"Watchmen"