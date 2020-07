Com uso de novas tecnologias, escola da REME mantém festival de música para alunos 

O julgamento foi feito por votos populares pelo Facebook. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Durante a pandemia da Covid-19, a realização de eventos coletivos com alunos da Rede Municipal de Ensino (REME) deixou de ser possível, mas a Escola Municipal Dr. Tertuliano Meirelles conseguiu manter a tradição mesmo a distância. Com inovação tecnológica, a escola realizou o 5º Festival de Música “Canta Tertu 2020”, o qual, pela primeira vez, teve apresentações on-line e a votação popular, pelas redes sociais, que somou pontos adicionais à nota do júri técnico.

O festival foi finalizado com a utilização da plataforma digital de redes sociais na internet, além de divulgar os alunos que ganharam por categoria. Na categoria A, que são os grupos 4 e 5 e 1º ano do ensino fundamental, ganhou em primeiro lugar, Laura Naomi dos Santos Higashijima, em segundo, Leonardo Muniz de Oliveira e, em terceiro, Robert Lincon Quirino Nunez. Na categoria B, do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, em primeiro lugar ficou a aluna Arielly Victorya Ramires dos Santos, em segundo, Samyla Tatiany Ribeiro e, em terceiro, Maria Eduarda Nascimento da Silva.

Pela categoria C, do 6º ano do ensino fundamental às etapas da Educação de Jovens e Adultos/EJA, em primeiro lugar ficou Rebeca de Oliveira Ribeiro, em segundo, Ana Beatriz de Araújo Leite e, na terceira posição, Luiza Akemi dos Santos Higashijima e Paulo André de Araújo Leite. No quesito instrumental, os ganhadores foram, em primeiro lugar, Eduardo e Leonardo Costa Sandim e Leonardo, em segundo, Carollyne Gomes Diniz e, em terceiro, Benjamim Gavioli Pereira.

Objetivo

O festival objetivou fazer com que os alunos desenvolvessem músicas variadas com qualidade e mostrassem a importância dos ritmos regionais na cultura local. Devido à pandemia, a escola utilizou o Facebook. A seletiva foi realizada por meio de vídeos enviados ao professor responsável que averiguou as letras e o uso de roupas impróprias, ansiedade do aluno, o ritmo e a tonalidade da música.

O julgamento foi feito por votos populares pelo Facebook. O projeto foi reconhecido pela Câmara Municipal, que concedeu uma moção de congratulação pelo Festival, de forma on-line, tendo em vista o incentivo da escola pela música e pela cultura regionais, demonstrando empenho e compromisso em meio à pandemia.