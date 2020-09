Com nova HQ do Super-Choque, DC publicará histórias abordando questões raciais

Herói Super-Choque, que ficou famoso com animação dos anos 2000, ganhará nova HQ - (Foto: Reprodução / Warner Bros. Animation)

A DC Comics mostrou no sábado, 12, os primeiros detalhes do relançamento do selo editorial Milestone, que contará com uma nova HQ do herói Super-Choque. O selo foi criado em 1990 por quadrinistas negros para trazer mais diversidade e representatividade para as histórias em quadrinhos, com mais personagens que não fossem brancos.

Todos os quadrinhos da Milestone foram lançados, a partir de 1992, pela DC Comics, mas os personagens habitavam um universo diferente dos heróis da empresa, como o Batman e a Mulher Maravilha. A união dos universos ocorreu em 2008, com personagens da Milestone aparecendo nos quadrinhos da DC.

O nome mais conhecido do selo editorial é o Super-Choque, um adolescente negro que ganha poderes eletromagnéticos, que ficou famoso com o lançamento da animação Super-Choque, dos anos 2000. Tanto sua HQ quanto a série foram produzidas por Dwayne McDuffie e abordavam questões raciais.

O relançamento contará com novas HQs do Super-Choque, dos heróis Ícone (um alienígena que assume a aparência de um homem negro), Foguete (uma jovem negra com super poderes) e outros nomes. O personagem Duo, resultado da fusão de um casal de cientistas de descendência asiática, também aparecerá nas histórias.

Como revelado no evento DC FanDome em agosto e setembro de 2020, as origens dos personagens serão reformuladas para refletir e abordar temas atuais. O Super-Choque, por exemplo, ganhará seus poderes após ser exposto a alguns gases de bombas após a polícia encerrar um protesto do movimento antirracismo Vidas Negras Importam.

Os novos quadrinhos serão lançados em 2021, mas todas as HQs antigas da Milestone serão digitalizadas e comercializadas novamente pela DC Comics em 2020. A empresa também liberou no sábado, 12, a HQ Milestone Returns #0 gratuitamente e em inglês, que conta as novas origens dos heróis.