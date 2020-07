CNN Brasil anuncia a contratação de Alexandre Garcia

Alexandre Garcia - (Foto: Reprodução de 'Bom Dia Brasil') 2018

A CNN Brasil anunciou a contratação dos jornalistas Alexandre Garcia e Sidney Rezende nesta segunda-feira, 20. De acordo com comunicado divulgado pela emissora, os dois estarão em um quadro diário chamado Liberdade de Expressão.

A participação entrará na programação do canal pago a partir da próxima segunda-feira, 27 de julho, dentro do Novo Dia, às 7h, com horário alternativo de exibição às 13h de sábado, dentro do Visão CNN.

"Os novos comentaristas responderão às perguntas do time de âncoras da CNN e poderão apresentar suas análises e opiniões sobre temas atuais dos noticiários", informa a nota.

Alexandre Garcia ficou conhecido principalmente por seu trabalho na TV Globo, onde passou por mais de 30 anos e saiu no fim de 2018.