Cinema: confira as estreias da semana nas salas de SP

Foram muitas as adaptações de Pinóquio, o personagem criado pelo italiano Carlo Collodi em 1883. Mas o filme que estreia nesta semana não é só mais uma. Dirigida por Matteo Garrone, esta versão não tem medo de explorar os aspectos mais sombrios da história, que une realismo social e fábula, inspirada no original.

Gepeto (Roberto Benigni) é um homem solitário, triste e muito pobre. Ele cria Pinóquio (Federico Ielapi, que usa maquiagem prostética), boneco de madeira que vira um menino desobediente. 137 min.

Confira, a seguir, as novidades em cartaz nas salas de São Paulo entre os dias 21 e 27 de janeiro:

ESTREIAS

Pinóquio

Dir. Matteo Garrone. Roberto Benigni, Federico Lelapi, Davide Marotta, Marine Vacth..

137 min. Aricanduva: 14h, 16h30, 19h40. Boulevard Tatuapé: 14h10, 17h20, 20h30. Center Norte: 14h30, 18h, 21h15. Cidade Jardim: 14h50, 18h, 21h30. Cidade São Paulo: 12h30, 15h40, 19h. Cinearte: 20h20. Eldorado: 14h45, 17h50, 21h. Espaço Itaú Augusta: 14h30, 17h30, 20h30. Espaço Itaú Frei Caneca: 14h, 17h, 20h. Espaço Itaú Pompeia: 13h30, 16h20, 19h30. Interlagos: 15h05, 18h10, 21h20. Jardim Pamplona: 16h, 18h, 19h15. JK Iguatemi: 14h, 15h, 17h15, 18h15, 20h30. Mais Shopping: 15h30, 16h30, 18h45, 19h50. Market Place: 5ª, 6ª, sáb., 2ª, 3ª, 4ª, 14h30, 17h45, 21h; dom., 13h30, 16h45, 20h. Metrô Itaquera: 16h, 17h30, 19h. Metrô Santa Cruz: 14h10, 17h20, 20h30. Metrô Tatuapé: 13h20, 16h40, 20h. Metrô Tucuruvi: 14h15, 17h20, 20h30. Mooca Plaza: 13h, 16h10, 19h30. Morumbi: 15h30, 18h15, 21h. Pátio Higienópolis: 14h50, 18h, 21h20. Pátio Paulista: 5ª, 6ª, sáb., 2ª, 3ª, 4ª, 15h10, 18h20, 21h30; dom., 14h10, 17h20, 20h30. Petra Belas Artes: 15h, 18h20. Raposo Shopping: 14h10, 16h; 5ª, 6ª, sáb., 3ª, 4ª, 19h10. Reserva Cultural: 15h, 18h30. Santana: 14h, 17h, 20h. Shopping D: 12h20, 13h10, 16h20, 19h30. Villa-Lobos: 14h40, 17h50, 21h

Mostra Nastassja Kinski

O Petra Belas Artes* realiza uma exibição exclusiva em homenagem ao aniversário de 60 anos da atriz alemã. Serão exibidos "Paris, Texas" , "Tão Longe, Tão Perto" e "Movimento em Falso" de Win Wenders, além de "O Fundo do Coração" de Francis Ford Copolla. Horários:

Paris, Texas: sáb, 19h; 2ª, 18h20.

Tão Longe, Tão Perto: sáb., 15h30.

Movimento em Falso: sex., 15h30; dom, 18h20; seg., 15h30

O Fundo do Coração: sex., 18h10; dom., 15h30

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.