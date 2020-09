Cia Dançurbana realiza neste mês evento on-line para promover projeto "Euphoria"

E no dia 22, pelo Instagram, Livia Lopes faz uma Live com a convidada Erika Pedraza, sobre as obras e vida do artista visual Jean-Michel Basquiat - (Foto: Regi Borges)

A pandemia não atrapalhou os planos da Cia Dançurbana em continuar a temporada “Quanto Custa?” e de forma on-line, vai realizar nos dias 23, 24, 25 30 de setembro e 1º e 2 de outubro o solo “Euphoria”.

Além das apresentações, também serão realizadas outras atividades independentes e de sustentabilidade da companhia neste mês. No dia 13 de setembro o grupo lançou, pelo Spotify, o 3º episódio do podcast “Conversa Dançada: caminhos e conexões entre arte e vida”, com os artistas da dança Marcos Mattos e Renata Leoni e, o 4º episódio será lançado no dia 27.

Nos dias 16, 23 e 24 de setembro, das 19h às 21 horas, a professora Kelly Queiroz ministra o minicurso mediação em dança; inscrições por aqui.

E no dia 22, pelo Instagram, Livia Lopes faz uma Live com a convidada Erika Pedraza, sobre as obras e vida do artista visual Jean-Michel Basquiat.

Serviço: o solo "Euphoria´", com a intérprete criadora Livia Lopes da Cia Dançurbana, será apresentado nos dias 23, 24, 25 e 30 de setembro e 01 e 02 de outubro, às 20 horas, de forma online e ao vivo. As apresentações fazem parte da "Temporada Quanto Custa?" e a contribuição consciente para as ações deste mês estão acontecendo pelo site.

A pandemia não atrapalhou os planos da Cia Dançurbana em continuar a temporada “Quanto Custa?” - (Foto: Regi Borges)

Programação:

13 de setembro: lançamento do 3º episódio do podcast "Conversa Dançada: caminhos e conexões entre arte e vida", com Marcos Mattos e Renata Leoni, pelo Instagram e Facebook da Cia.

16, 23 e 24 de setembro - das 19h às 21 horas: minicurso mediação em dança, com Kelly Queiroz (link para inscrição: www.sympla.com.br/minicurso-mediacao-em-danca-com-kelly-queiroz__974218).

22 de setembro - 19 horas: Live sobre as obras e vida do artista visual Jean-Michel Basquiat com a convidada Erika Pedraza, mediada por Livia Lopes pelo Instagram da Cia.

23, 24, 25 e 30 de setembro e 01 e 02 de outubro - 20 horas: apresentações do solo ´Euphoria´ com Livia Lopes pelo Youtube (o link será enviado por e-mail após contribuição).

27 de setembro: lançamento do 4º episódio do podcast "Conversa Dançada: caminhos e conexões entre arte e vida", com Marcos Mattos e Renata Leoni, pelo Instagram e Facebook da Cia.