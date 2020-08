Bruno Graça Melo Côrtes é o novo secretário do Audiovisual

Bruno Graça Melo Côrtes foi nomeado nesta quinta-feira, 20, para exercer o cargo de Secretário Nacional do Audiovisual, da Secretaria Especial de Cultura. A portaria foi assinada pelo ministro chefe da Casa Civil, Braga Netto, e publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Ex-executivo da Som Livre, onde atuou por 13 anos até janeiro de 2019, na área de shows, Côrtes era, desde então, diretor executivo de Projetos da Apresenta Rio - Associação dos Promotores de Eventos do Setor de Entretenimento e Afins. Antes, trabalhou na área de vendas de marketing da Kaiser e da Ambev.

Côrtes destaca em seu currículo que, nesta Associação, foi responsável por liderar a realização do primeiro grande congresso da Apresenta, o Apresenta Rio Summit 2019, que reuniu representantes do poder público fluminense, associações de classe e setor privado em discussões sobre temas do setor do entretenimento.

Ligada à Secretaria Especial da Cultura, a Secretaria Nacional do Audiovisual tem duas unidades: o Centro Técnico Audiovisual, no Rio de Janeiro, e a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, que enfrenta sérios problemas e para onde Regina Duarte iria depois de deixar o posto de secretária da Cultura - o que ainda não ocorreu.

As competências da secretaria são, segundo o próprio órgão, a formação, produção inclusiva, regionalização, difusão não-comercial, democratização do acesso e preservação dos conteúdos audiovisuais brasileiros. A secretaria é responsável por diversos editais de fomento à produção audiovisual brasileira e também pela fiscalização da execução das metas firmadas entre a Secretaria Especial e a Ancine.