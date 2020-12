Bonito sedia festival de Jazz e Blues a partir de amanhã com atração internacional e distanciamento

Festival de Jazz - (Foto: Divulgação)

Bonito será palco a partir de amanhã da 7ª edição do Bonito Blues & Jazz Festival, evento que reunirá o melhor dos estilos musiciais em três dias de festival. O evento vai seguir todas as medidas de biossegurança para evitar a contaminação pela Covid-19. Em virtude do decreto do Governo do Estado, que determina o toque de recolher de 22:00h até às 5:00 h nos 79 municípios do Mato Grosso do Sul até o dia 29 de dezembro, as apresentações iniciarão às 17 horas com término às 21:50 h.

A edição seguirá o protocolo de biossegurança apresentado ao Ministério Público e ao Comitê de Enfrentamento do Covid-19 com distanciamento, fornecimento de álcool gel e máscaras faciais para aqueles que necessitarem, e todos os colaboradores estarão com EPIs. Outra determinação é que as pessoas permaneçam sentadas durante as performances das bandas.

A primeira noite do Festival, quinta-feira, (17), será aberta com a qualidade do Murilo Martinez Trio, de Três Lagoas, violonista instrumental, que tocou em diversos festivais no Brasil e turnês na Europa. Com Lucas Medina na bateria e Edgar Henrique no baixo, as composições de Murilo Martinez exploram diferentes instrumentos de várias culturas do mundo e remete a um universo musical que é característico do artista: a singularidade e a força das suas raízes regionais.

Na sequência será a vez do Quarteto Colato, formado pelo músico Guto Colato, violão, guitarra e bandolim, acompanhado por Alvani Calheiros no trompete, flugellhorn e scaleta, Luiz Pacheco no contrabaixo e Marcus Loyola na bateria. O quarteto traz em seu repertório clássicos de vários ritmos da música brasileira, além de releituras da música regional sul-matogrossense, com arranjos dançantes influenciados pelo Jazz e o Pop contemporâneo.

Para fechar a primeira noite subirá ao palco a atração que abriu o primeiro Bonito Blues & Jazz Festival em 2013, o multiinstrumentista Miguelito, pioneiro do rock’n roll, blues e jazz no MS, onde atua desde o iníco dos anos 60’s. Desta vez o músico estará estará acompanhado do duo Blueasy que tem Flávio Mota no baixo e William Nogueira na guitarra, tendo Miguelito na bateria

Na segunda noite o Bonito Blues & Jazz Festival apresenta a banda A Arca, formada pelo bonitense Gabriel Noah, nos vocais e guitarra, Eduardo Gimenez na guitarra solo, Ernani de Almeida, bateria e Thayson Gimenez no contra-baixo. A Arca mostrará a força do rock’n roll com uma pegada blueseira, mostrando a jovialidade desses músicos que abrilhantam a noite campograndense por onde tocam.

Dando sequência na noite será a vez da banda Capivaras Voadoras, de Dourados, fazendo um blues-rock pantaneiro, formada pelos músicos Fernando Garcia, voz e guitarra, Douglas Woncharte no baixo e João Gabriel na bateria. A banda finca suas raízes em influências clássicas do Blues, do Rock e da música regional Sul-Matogrossense, sem deixar de imprimir personalidade às suas composições, por meio de uma sonoridade contemporânea.

Encerrando a segunda noite a apresentação fica a cargo de Rick Bergamo & Renato Mendes, já tradicionais nas noites blueseiras do MS. Renato Mendes é guitarrista, cantor e produtor que participou do primeiro Bonito Blues com a Mr. Willie Band. Rick Bergamo faz parte de uma nova geração de gaitistas do blues nacional. O repertório da dupla é bem variado, eles tocam o blues tradicional, passam pelo Soul, encontram-se com o Jump Blues e finalizam com pitadas de Rock n Roll. A dupla terá a companhia dos músicos João Carlos, no contrabaixo e Jonathan Marques Gonçalves na bateria.

Abrindo a última noite do 7º Bonito Blues & Jazz Festival se apresenta o bar que virou banda, a BarGanhas Band que apresentará o melhor do Blues do MS com canções do Renato Fernandes, José Boaventura grandes compositores do estado, ambos já falecidos. A formação da BarGanhas Band é Rahyran Chama, no vocal, Marciano Medeiros, saxofone, Dhiego Barbosa, bateria , Leonardo Macanhão na guitarra e com Jucelino Matias, no baixo.

Blues dos EUA - No encerramento da edição, o show será do músico norte-americano, Dave Bratcher, natural de South Carolina, que iniciou musicalmente muito jovem tocando bateria, depois passando a tocar guitarra em grupos nos anos 60s e 70s. Trabalhou como road manager para bandas como PowerPlay, Choice e Sandcastle e acompanhou o conceituadíssimo grupo inglês Yes. Começou a compor suas próprias canções no início dos anos 2000 e seu estilo musical vai de A a Z, como blues, country e bluegrass. Em Bonito, Dave estará acompanhado de Renan Oliveira, nos teclados, Juliano Vieira na guitarra, Fabiano silva na bateria e Igor Melo no baixo.

O Festival estimula o turismo na baixa temporada, gerando empregos e incrementando a economia de Bonito conforme demonstra o Relatório Pesquisa do Observatório de Turismo do Mato Grosso do Sul, referente à 6ª edição, o evento teve um percentual de 79,57% de turistas presentes com a sua maioria (41,9%) permanecendo na cidade durante os 3 dias do festival e 33% dos entrevistados responderam que o Bonito Blues & Jazz Festival foi o motivo da viagem à Bonito.