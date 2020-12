Boninho mostra detalhe da casa do 'BBB 21': Esse vai ser colorido'

Atendendo a pedidos de seguidores e fãs do Big Brother Brasil, Boninho mostrou um detalhe da casa da edição do BBB 21, nesta quarta-feira, 16. O diretor do reality show da Globo compartilhou uma foto em seu perfil no Instagram de um item colorido da casa da próxima edição do programa.

"Como promessa é dívida, 'spoiler BBB 21'. Esse vai ser colorido", escreveu ele na legenda da publicação, sem dar mais detalhes sobre o que a tal imagem representa.

Nos comentários, o apresentador do reality, Tiago Leifert, também se surpreendeu com o 'spoiler' do diretor. "José do céu", disse ele.

Boninho respondeu ao comentário de Leifert: "Como a gente visitou hoje e não resisti! Bem que você me falou para não tirar essa foto".

Diversas foram as especulações de fãs na publicação. "Acho que é um dos quartos", opinou um dos seguidores. "Parece o Castelo Rá-Tim-Bum", disse outro. "Quarto Patati Patatá", comentou Max Porto, vencedor do BBB 9.