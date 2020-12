Billie Eilish cancela todos os shows da turnê 'Where do We Go?'

Como muitos já esperavam, sobretudo depois do aumento dos casos de covid-19 nos últimos meses, a cantora Billie Eilish cancelou nesta sexta, 4, toda a turnê mundial Where Do We Go, que passaria pelo Brasil. A confirmação foi feira pela empresa Live Nation, responsável pelas apresentações no País.

Billie foi consagrada no início do ano, quando levou os quatro principais Grammy da temporada por revelação da indústria musical nos Estados Unidos, por Bad Guy ser considerada a canção do ano e a gravação do ano e o disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go? ser o melhor álbum de pop vocal contemporâneo. Seu irmão, Finneas OConnel, levou pela produção do álbum, feito todo no computador do quarto dos irmãos.

"Quando estivermos prontos e for seguro, avisaremos quando todos poderão comprar ingressos para a próxima turnê", escreveu Billie. Os shows no Brasil, Rio e São Paulo, seriam dias 30 e 31 de maio de 2021. Seu comunicado completo ficou assim: "Oi pessoal. Eu gostaria de ter conseguido ver vocês em turnê este ano. Eu senti tanta falta de me apresentar para vocês e de estar no palco que eu nem consigo explicar. Tentamos o máximo de cenários possíveis para a turnê acontecer, mas nenhum deles é possível e, embora eu saiba que muitos de vocês querem manter seus ingressos e passes VIP, a melhor coisa que podemos fazer é que o dinheiro volte para as mãos de todos o mais rápido possível. Fique de olho em seu e-mail para obter mais informações do local o qual vocês compraram e, quando estivermos prontos e for seguro, avisaremos quando todos poderão comprar ingressos novamente para a próxima turnê. Eu amo muito vocês. Fiquem seguros, bebam bastante água, usem máscara."