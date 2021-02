'BBB21': Lucas Penteado recebe apoio de seguidores nas redes sociais

Lucas Penteado - Foto: Divulgação/Assessoria

Lucas Penteado e Gilberto fizeram história no Big Brother Brasil na madrugada deste domingo,7, ao protagonizarem o primeiro beijo gay do reality. O ator admitiu ser bissexual, porém alguns colegas o acusaram de estar mentindo para ganhar o jogo. Sentindo-se isolado, Lucas arrumou as malas e foi embora. Fora da casa, os fãs se manifestaram na internet para acolher o ex-participante, que é o assunto mais comentado e já coleciona mais de 4 milhões de seguidores no Twitter.

Foi durante a segunda festa do líder, a Holi Festival, que Lucas e Gilberto estavam curtindo a pista, dançando, conversando, quando surpreenderam a todos com o beijo mais comentado do BBB. Na internet, o casal recebeu o apoio dos fãs do programa.

Na casa, o beijo dos brothers foi recebido com aplausos e vivas. Porém, nem todos receberam bem o casal, que provocou polêmica. Alguns brothers duvidaram da sua bisexualidade e das suas intenções com Gil. Lucas não recebeu bem os comentários e, diante dos burburinhos, garantiu que sua intenção foi verdadeira, depois arrumou as malas e foi para a frente do confessionário. Gil e Juliette tentam persuadir o amigo. "Eu vou embora. Tão me tirando. Isso aqui não é pra mim", rebateu Lucas, que teve a sua saída confirmada pela produção.

Mais uma vez, o ator recebeu o apoio dos seguidores do programa na internet e já está tem até vaquinha para lhe dar o prêmio de R$1,5 milhão.