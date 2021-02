'BBB21': eliminação com recorde de rejeição pode afetar carreira de Karol Conká?

A cantora Karol Conka é natural de Curitiba e tem 32 anos de idade - (Foto: Globo / Divulgação)

Karol Conká deixou o BBB21 na noite desta terça-feira, 23, após receber 99,17% dos votos, recorde de rejeição em um Paredão no Big Brother Brasil. Arthur e Gilberto, que disputavam com a rapper a vaga para continuar no reality show, receberam 0,54% e 0,29%, respectivamente, dos votos.

É a segunda vez nesta edição que o recorde de rejeição em um Paredão, triplo ou duplo, é quebrado. Aliado de Karol no jogo, o primeiro participante a chegar na marca foi Nego Di ao deixar a atração da Globo no terceiro Paredão com 98,76% dos votos.

Em seu discurso, o apresentador Tiago Leifert não fez muito mistério e deixou claro que Karol seria a eliminada da noite. "Por causa do jogo, o estilo de jogo que você escolheu aí dentro, de combate, ao mesmo tempo que você feriu, você se feriu. Quando você entra, você entra para tombar". Ao passar pela porta, a sister foi aplaudida pelos participantes que cantaram 'Tombei', o maior hit da carreira da rapper.

A eliminação de Karol Conká já era desejada e esperada pelo público e pode respingar na sua carreira. Marília Mendonça, Bruno Gagliasso, Deborah Secco, Maisa, Anitta e outras personalidades comemoraram quando a curitibana foi indicada por Sarah ao Paredão. Anitta, no entanto, ponderou desejando que a rapper não sofra consequências pelo jogo depois que deixar a casa. "Amei Karol no paredão igual todo mundo. Não concordo com nada que ela fez e faz no jogo. Mas, ainda assim, temo pelo que pode acontecer com ela quando sair. Espero que ela possa andar na rua e tenha ajuda psicológica quando sair. Desejo que saia, que se dê mal no jogo porque fez um péssimo jogo, que tenha a consequência de seus atos, mas que possa ter oportunidade de aprender e ter uma vida quando sair", escreveu Anitta, que já havia feito uma série de vídeos condenando a prática do cancelamento e do julgamento exagerado na internet.

Ana Maria Braga, que nas quartas-feiras entrevista no Mais Você os eliminados do BBB, também brincou a eliminação bastante provável de Karol Conká e com a rejeição que a rapper enfrenta do público. A apresentadora sugeriu que não apresentaria o programa na quarta e assim evitaria um encontro com Karol. "Vou dizer que trabalhei muito hoje, estou esgotada. Amanhã faço um bico. E na quarta-feira, eu digo: ah, não sei, não venho", disse a apresentadora, rindo.

Carreira e reputação

Ao deixar o BBB21, a rapper terá mais do que a entrevista com Ana Maria Braga, no Mais Você, para enfrentar. A cantora terá uma crise para gerenciar em sua carreira e uma reputação para reconstruir.

O primeiro passo é compreender os erros e se desculpar. "Acredito que só com um gerenciamento de crise bem feito e uma mudança total de postura será possível aliviar os danos causados para a imagem da participante. Logo quando deixar a casa, acredito que o mais importante seja pedir desculpas e desculpas sinceras. De nada adianta a Karol sair da casa e continuar com a mesma postura. Ela precisa entender que cometeu diversos erros e que precisa mudar radicalmente", afirmou Fernando Faiad Soni, sócio fundador da agência de marketing digital Stardust.

Na opinião do especialista, Karol deveria rever a estratégia adotada até agora por sua equipe e também precisa aprender ouvir as críticas. "Podemos perceber que sua equipe está tentando minimizar os danos em seu perfil de Instagram, porém, estão fazendo isso do jeito errado, restringindo os comentários adversos. A censura é um dos piores caminhos para o gerenciamento de crise bem sucedido", avalia.

Para Fernando Soni, a artista precisa assumir a responsabilidade e ser transparente, entretanto ele sugere ainda ter foco no futuro. "Ela e sua equipe precisam entender que o que passou, passou. O que ela fez na casa não será esquecido da noite para o dia. Caso ela queira retomar a credibilidade de outrora, o foco é daqui pra frente. Deixar o público falar e se expressar é primordial, por mais que sejam comentários negativos. Não é censurando o povo que ela irá reverter essa crise de imagem."

Uma pausa na exposição parece ser um caminho natural para Karol Conká e também é uma recomendação do especialista. "Queira ou não, o tempo é aliado nessas horas. Não precisa ficar forçando algo para tentar reverter essa imagem de imediato, pois isso se dará com o tempo e com suas atitudes futuras".

O BBB21 está mostrando que é fundamental para anônimos e artistas terem coerência entre discurso e atitudes. "Vale mencionar que de nada adianta uma pessoa forçar e querer transparecer algo que não é. Isso tudo só será válido e aceito pelo público e por seus seguidores se for realmente real e verdadeiro. As pessoas sentem quando algo é dito da boca pra fora. Você precisa ter coerência entre o que prega e o que é na realidade, como pessoa", disse Fernando Soni.

A reportagem questionou a assessoria de Karol Conká a respeito do planejamento da carreira da cantora, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.