Bataguassu: a vida aqui é um aprendizado

Bataguassu - (Foto: Edemir Rodrigues)

Claudio Pereira chegou em Bataguassu na década de 80, com 21 anos, pronto para trilhar uma nova história de vida. Ele se instalou na localidade à trabalho pelo antigo Instituto de Preservação e Controle Ambiental (INAMB), que mais tarde, em 1981, passou a ser a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso do Sul (SEMA).

Não só a vida profissional, mas também a pessoal, tem bases no município. Lá ele conheceu, Sônia Zanardo, natural da terra, com quem consagrou uma união e teve um casal de filhos, Gracielli e Claudio Junior. Atualmente, o servidor já é avô, e esbanja felicidade ao falar dos seis netos.

Ele, que ficou três anos parado após ter contribuído com o Estado durante um longo tempo, voltou a trabalhar na Polícia Militar Ambiental há quase dez anos. “Recebi o convite pelo Cap. Rosseto que na ocasião era comandante do 5' /PPMA de Bataguassu para retornar às atividades, de imediato aceitei o convite e minha convocação se realizou em 22 de julho de 2011 (CVMRR). E na data de 30 de novembro de 2016 fui designado a prestar serviço no mesmo pelotão, onde permaneço até hoje”, diz o pai de família, que já é servidor há mais de 35 anos.

Durante todo esse tempo, Bataguassu apresentou realidades e trouxe ensinamentos para o sargento, marcando a própria história. “Quando cheguei em Bataguassu, em 1980, a cidade era hospitaleira e bem tranquila. Na ocasião havia muitas apreensões de peixes e fazíamos doações nas áreas mais carentes, o que fazia o povo ficar nos arredores, na expectativa de receber doações. Isso se prolongou por muitos anos e sem dúvidas essas doações contribuíram com muitas famílias necessitadas”, lembra Claudio. Outro marco foram as enchentes do Rio Paraná, onde ele e toda a equipe resgatavam famílias e ribeirinhos que perdiam tudo com o fenômeno natural.

Na longa estrada da vida, o policial ambiental colecionou o carinho especial de colegas e amigos, relembrando que estes participaram e participam do crescimento de sua família. Com 60 anos de idade, ele mantém o companheirismo de sempre, ajudando no serviço a todo o vapor, e finaliza: “A experiência é a chave mestra de situações inesperadas”.