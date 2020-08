Barack Obama lança 'playlist de verão' com Billie Eilish e Rihanna

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama lançou na segunda-feira, 17, a nova edição da sua "playlist de verão", continuando uma tradição iniciada em 2015, quando ainda comandava o país. A lista inclui cantores como Billie Eilish, Rihanna, Beyoncé e John Legend.

"Nos últimos meses, eu passei muito tempo ouvindo música com minha família. E eu queria compartilhar algumas das minhas favoritas deste verão", disse Obama em uma publicação no Twitter. Vale lembrar que o verão nos Estados Unidos ocorre durante o inverno brasileiro.

A playlist é bastante eclética, com 52 músicas de nomes como Nina Simone, Bob Dylan, Stevie Wonder, a banda Outkast, Rihanna, Beyoncé, John Legend, Frank Ocean, J Balvin. Childish Gambino, Drake e Billie Eilish.

Obama aproveitou para incluir as músicas de cantores que irão se apresentar na convenção do Partido Democrata, do qual faz parte. O evento ocorre ao longo de quatro dias e começou na segunda-feira, 17, de forma remota. Ele contou com um discurso de Michelle Obama para encerrar o primeiro dia e irá formalizar a escolha de Joe Biden como candidato à presidência dos Estados Unidos.

Clique aqui