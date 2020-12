Barack Obama elege 'Bacurau' entre seus filmes favoritos em 2020

Obama elege 'Bacurau' entre seus filmes favoritos - (Foto: Victor Jucá)

O ex-presidente do EUA Barack Obama citou Bacurau, filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, em sua lista de obras audiovisuais preferidas de 2020. Em uma publicação no Twitter, Obama fala que a pandemia deixou todo mundo preso em suas casas mas levou o público a assistir o streaming em histórias que estão "borrando as fronteiras entre filmes teatrais e recursos televisivos." Na lista, Bacurau está ao lado de filmes como A Voz Suprema do Blues e Mank e Nomadland. Entre as séries, Obama listou I May Destroy You, O Gambito da Rainha, The Good Place e Mrs America.