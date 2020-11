Atualização Cadastral dos estudantes da REE segue neste mês de novembro

Alunos REE - (Foto: Governo do Estado de MS)

Segue aberto o período de Atualização Cadastral dos estudantes que fazem parte da Rede Estadual de Ensino (REE). A etapa, iniciada ainda no mês de outubro, faz parte do calendário da Matrícula Digital 2021 e consiste no preenchimento dos dados que serão utilizados pelos gestores escolares para o contato com estudantes e familiares/responsáveis, quando necessário.

Fundamental para a realização de ações como a Busca Ativa Escolar, que visa localizar os estudantes que não responderam as atividades durante o período de aulas não presenciais na Rede, a Atualização Cadastral pode ser feita diretamente pelo portal da Matrícula Digital (www.matriculadigital.ms.gov.br). O acesso pode ser feito pelo painel do aluno, com os dados utilizados para identificação dos estudantes.

A ação vai impactar diretamente no trabalho dos gestores escolares, responsáveis pelas iniciativas de contato com estudantes e familiares, para o envio e recebimento das atividades remotas - por exemplo. Para o superintendente de informação e tecnologia da SED, professor Paulo Cezar Rodrigues dos Santos, a atualização dos dados vai ajudar na redução dos índices de estudantes não localizados em toda a REE, observados nas pesquisas realizadas pela Secretaria.

“Nas pesquisas que nós realizamos, detectamos que cerca de 1% dos estudantes [cerca de 2 mil alunos] não foram encontrados, ou não responderam o contato das escolas, e parte desse montante se dá em função dos dados cadastrais desatualizados. O correto preenchimento dessas informações é de suma importância para nossas equipes de gestão escolar, que dependem dos dados corretos para localizar os estudantes da Rede Estadual“, destacou o superintendente.

A Atualização Cadastral é obrigatória para todos os alunos que desejam continuar na Rede Estadual de Ensino e deve ser realizada até o dia 18 de dezembro. Para mais informações, basta entrar em contato com a Central de Matrículas, pelo telefone 0800-647-0028.