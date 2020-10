Artesanatos ganham mais tempo de exposição no Shopping Campo Grande

Entre os itens, é possível encontrar trabalhos manuais como artigos para casa - (Foto: Divulgação)

Quem ainda não passou pelo Shopping Campo Grande para apreciar a exposição os trabalhos de um grupo composto por 15 artesãos agora terão mais tempo para serem apreciados. As peças estão à disposição do público no quiosque localizado no segundo piso do empreendimento, em frente a loja Kipling.

Entre os itens, é possível encontrar trabalhos manuais como artigos para casa, acessórios, peças feitas em madeira, caixas em MDF, tapetes bordados, banquinhos personalizados, oratórios, além de imagens sacras e até mesmo plantas suculentas.

Para a artesã Sebastiana Nantes Milan, que representa o grupo, a comercialização das peças dentro do Shopping é um incentivo ao trabalho dos demais artesãos envolvidos no projeto. Com mais de 10 anos de atuação no segmento, ela destaca que as peças são produzidas em meio a inspiração da arte regional. "Temos obtido boas vendas e recebido bastantes elogios dos clientes", destaca.

A exposição ganhou mais tempo

As peças podem ser boas opções para presentear ou, ainda, decorar ambientes. Cada artesão é responsável por sua produção, no entanto, a exposição é realizada em conjunto com o objetivo de valorizar a identidade cultural de Mato Grosso do Sul e fomentar o artesanato, estimulando o crescimento desses profissionais. "Vivemos do artesanato e esse apoio é importante para continuarmos nosso trabalho", diz Sebastiana.

Serviço

Feira do Artesanato

Onde: Shopping Campo Grande - 2º piso (em frente a loja Kipling)

Quando: domingo a domingo

Horas: 12h às 20h.