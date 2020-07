Arquiteto Maurício Arruda deixa o comando do programa 'Decora', do GNT

"Stephanie Ribeiro assume comando do 'Decore-se' - (Foto: Iara Morselli/Estadão)

Após quatro anos à frente do programa Decora, do GNT, o arquiteto Maurício Arruda deixa o comando da atração. Foi o próprio apresentador que deu a notícia em um vídeo postado nesta quinta-feira, 23, na página dele do Instagram. Em seu comunicado, explica os motivos para sua decisão de deixar o programa, que passará a ser apresentado pela arquiteta Stephanie Ribeiro, mas com outro nome, agora será Decore-se, com estreia prevista para outubro.

"Estou aqui para dar uma notícia muito importante para vocês. Eu não vou mais apresentar o Decora, no GNT", começa Mauricio, no vídeo de despedida, afirmando se sentir na necessidade de repartir essa decisão com seu público e seus fãs. Ele diz que a decisão tem a ver com esse período de pandemia, que o fez se aproximar muito mais dos projetos de seu escritório de arquitetura. "E eu tô muito envolvido, cuido das obras, faço a direção criativa e eu não consigo mais me ver distante desses projetos."

Arruda Agradeceu muito sua equipe, os técnicos, todos que o apoiaram e tornaram o possível a realização do programa, o namorado e a família.

No comando do Decora desde 2016, Arruda conquistou o público com sua forma descontraída de lidar com as pessoas e a forma como transformava os ambientes escolhidos. Se o programa tem o sucesso que tem, certamente se deve ao carisma do arquiteto, suas sugestões simples e o carinho que sempre demonstrou com os fãs e as pessoas que pediam uma mudança em suas casas.

Mas a chegada da nova apresentadora, Stephanie Ribeiro, certamente dará cara nova ao programa, o que, muitas vezes, significa prolongar a vida da atração.

Nota da emissora

Nova temporada conta com formato especial adaptado ao cenário de Pandemia

A partir de outubro, a nova temporada do 'Decora', que se adapta diante do cenário atual e passa a se chamar 'Decore-se', terá o comando da arquiteta e produtora de conteúdo Stephanie Ribeiro. No novo formato, os participantes contam com ajuda remota da especialista para transformar os ambientes em espaços acolhedores e funcionais, com dicas simples e práticas que podem ser reproduzidas pelos próprios moradores.

Maurício Arruda, à frente desde 2016, deixa o 'Decora' para se dedicar a projetos pessoais. Ao longo dos anos, a atração contou com diferentes apresentadores, somando o toque especial de cada profissional à essência do programa."